⚡ В ОАЭ приняли итоговое решение по Промесу

Стала известна судьба футболиста «Спартака» Квинси Промеса, задержанного сегодня в Дубае при попытке улететь вместе с командой в Россию.
По информации «Евро-футбола», 32-летний вингер все-таки сможет покинуть ОАЭ грядущей ночью.
Он должен вылететь сразу в Санкт-Петербург, где 2 марта спартаковцы сыграют с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ.
- В Нидерландах Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
- Его элитная недвижимость в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
- Спартаковца хотят экстрадировать. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.
Источник: «Евро-футбол»