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⚡ В ОАЭ приняли итоговое решение по Промесу

29 февраля 2024, 23:54
21

Стала известна судьба футболиста «Спартака» Квинси Промеса, задержанного сегодня в Дубае при попытке улететь вместе с командой в Россию.

По информации «Евро-футбола», 32-летний вингер все-таки сможет покинуть ОАЭ грядущей ночью.

Он должен вылететь сразу в Санкт-Петербург, где 2 марта спартаковцы сыграют с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ.

  • В Нидерландах Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
  • Его элитная недвижимость в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
  • Спартаковца хотят экстрадировать. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

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Источник: «Евро-футбол»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (21)
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NewLife
1709240659
Все это туфта и вбросы из мутных источников, во всех этих постах нет ни слова правды, зато это благодатная почва для высеров помойных троллей. Провинциальная тусовка сильно очкует перед субботой и утешается хейтерским словоблудием.
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rammax fcsm
1709241571
Со злобы нищим трёху положит, не меньше....
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kazak1975
1709245834
Пищевики покрывают ****. Из Зенита за бухло людей выгоняли. Морква истинную морду показала. Она-чёрная, в белом порошке.
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Дядя Серёжа
1709257568
Происки газпрома
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anatolich72
1709270150
А в Питере ещё больше бомбит. Угомонитесь уже, положит он вам завтра парочку.
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алдан2014
1709270455
Нормальные болельщики из Питера перевелись,или на своих ветках сидят? Рад бы пообщаться за футбол
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BVG4
1709275517
Надо же! Бедолага Промокашка - наркодилер, до сих пор, все ещё в обезьяннике свою духовку парит!!! Ему ж на поле скоро выходить.....
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Spartakbro
1709563050
Я думаю если был бы Промес то Зенит бы обыграли бы,Зина не справлялся точным пасом,где должен был играть Промес
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