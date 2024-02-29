⚡ В ОАЭ приняли итоговое решение по Промесу

Стала известна судьба футболиста «Спартака» Квинси Промеса, задержанного сегодня в Дубае при попытке улететь вместе с командой в Россию.

По информации «Евро-футбола», 32-летний вингер все-таки сможет покинуть ОАЭ грядущей ночью.

Он должен вылететь сразу в Санкт-Петербург, где 2 марта спартаковцы сыграют с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ.