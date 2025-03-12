Рахимов объяснил поражение «Рубина» от клуба Первой лиги

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России с «Уралом» в Екатеринбурге (0:1).

«Я всегда говорю, что не должно быть эпизодов, где мы не доигрываем. По первому тайму мы могли забить два‑три мяча, были моменты, которые мы не реализовали.

Когда ты не забиваешь, может произойти эпизод, когда ты можешь пропустить. Мы и пропустили на последней минуте [первого тайма]. Был момент, когда можно было и пенальти назначить, когда Чуни хватали в штрафной.

И во втором тайме были моменты. У нас было два‑три эпизода, когда нужно было забивать. Сложно одержать победу, когда не реализуешь свои моменты. В целом в Кубке России мы прошли достаточно далеко, сделали шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном.

«Урал» очень любит Кубок России, уже не раз играли в финале. Еще после жеребьевки я сказал, что нас ждет сложный матч. Сопернику нужно было доказывать свою состоятельность. Эмоциональный запал и физическое состояние было не на высшем уровне, отсюда была реакция на некоторые эпизоды, когда мы не доигрывали», – сказал Рахимов.