Мостовой выдвинул условие для работы в Китае

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о готовности работать в Китае.

– Вы поехали бы работать в Китай?

– За деньги да. На стажировку туда просто так, конечно, я не поехал бы.