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Мостовой выдвинул условие для работы в Китае

Сегодня, 21:39

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о готовности работать в Китае.

– Вы поехали бы работать в Китай?

За деньги да. На стажировку туда просто так, конечно, я не поехал бы.

  • 56-летний Мостовой в этом месяце получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
  • Он заявил, что будет рассматривать предложения только от команд уровня РПЛ.
  • В Китае работает известный российский тренер Леонид Слуцкий, который возглавляет «Шанхай Шэньхуа».

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Источник: «Матч ТВ»
Китай. Суперлига Мостовой Александр
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