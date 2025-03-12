Мостовой выдвинул условие для работы в Китае

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о готовности работать в Китае.
– Вы поехали бы работать в Китай?
– За деньги да. На стажировку туда просто так, конечно, я не поехал бы.
- 56-летний Мостовой в этом месяце получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
- Он заявил, что будет рассматривать предложения только от команд уровня РПЛ.
- В Китае работает известный российский тренер Леонид Слуцкий, который возглавляет «Шанхай Шэньхуа».
Источник: «Матч ТВ»