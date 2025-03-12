Николич прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги выигранного матча с «Динамо».
- Команды провели 1-й полуфинал Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
- Армейцы выиграли со счетом 2:1.
- Динамовец Эль-Мехди Маухуб получил прямую красную карточку на 61-й минуте.
- Видеообзор столичного дерби можно посмотреть здесь.
«Было много того, что понравилось, а также того, что не понравилось. Результат неплохой, выиграли. Поздравляю команду с победой. Могли забить еще, было два‑три момента.
Не понравилось, что допустили нервную концовку. Нервничали, нужно было контролировать мяч. У «Динамо» были опасные удары, нельзя такого позволять.
Напряженная игра. Было всe – и голы, и борьба, и красные, и желтые карточки. Сегодня прекрасная футбольная погода. У меня появляется улыбка на лице, когда видишь заполненный стадион. Прекрасные футбольные эмоции.
Мы выиграли 2:1, неплохо начали вторую часть сезона. Есть ответные игры, сегодня ничего не решается. Будем готовиться, еще есть время», – сказал Николич.