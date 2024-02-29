Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Первый комментарий «Спартака» по поводу задержания Промеса в ОАЭ

Первый комментарий «Спартака» по поводу задержания Промеса в ОАЭ

29 февраля 2024, 20:58
40

Появилась первая реакция «Спартака» на произошедшее с Квинси Промесом.

  • Футболисту сегодня не дали улететь в Россию из ОАЭ.
  • Он уже несколько часов находится в отделении полиции.
  • Спартаковца задержали на погранконтроле в дубайском аэропорту «Аль-Мактум».

«Ситуация с Промесом непростая», – сообщили в клубной пресс-службе.

  • В Нидерландах спартаковского вингера приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
  • Его элитная недвижимость в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
  • Промеса хотят экстрадировать. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Еще по теме:
Игроки «Спартака» отказались удалять Промеса из командного чата 9
Суд отказал Промесу в проведении психиатрической экспертизы 4
Промеса допрашивали в Дубае с мешком на голове – у него могут быть психические проблемы 8
Источник: Shot
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (40)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Krics
1709230006
Очень информативный ответ,ихмо.
Ответить
Кузьмич на трибуне
1709230079
Это очень сильный по содержанию комментарий. Сразу видно глубину всей озабоченности клуба. Видимо руководство клуба все силы бросило на решение проблемы.
Ответить
alefreddy
1709230274
удачи Антохе
Ответить
Cleaner
1709230650
А по мне, так ситуация с Промесом ПРЕДЕЛЬНО ПРОСТАЯ. Наркоторговец должен в Голландии понести ЗАСЛУЖЕННОЕ и очень гуманное для таких преступлений наказание. Стыдно за Спартака, что он СОЗНАТЕЛЬНО укрывал беглого Промеса...(((
Ответить
Antoshka2015
1709230929
Зенит во всём виноват)
Ответить
slavа0508
1709231185
Арабы сдадут Антоху здесь к бабушке не ходи ...
Ответить
slavа0508
1709231770
Одно не понятно . зарабатывая на футболе миллионы евро . какого хера с наркотой связался ???Мутно как то ...
Ответить
BRO_football
1709234372
Да это и без вас было понятно! От клуба по-прежнему ноль подробностей.
Ответить
portero
1709234442
Хотели как лучше, получилось как всегда!!!! Может этого и хотели???
Ответить
neim
1709249687
Да уж, комментарий такой информативный, ёмкий, мудрый, раскрывающий суть вопроса во всей красе ! И состоит-то всего из трех слов ! Ай да молодцы ! )))
Ответить
Главные новости
Фото«Крылья Советов» подписали экс-игрока ЦСКА и «Зенита»
15:47
Агент Батракова назвал команду, в которой видит футболиста через три года
15:23
1
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
2
В Турции оценили дебютную игру Батракова в Лиге чемпионов
13:50
3
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
5
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
3
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
5
«Спартак» расторг контракт с защитником, сыгравшим 110 матчей за клуб
12:15
15
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
17
Все новости
Все новости
Бабаев сменит московское «Динамо» на махачкалинское
15:53
Игрок сборной Чили прокомментировал свой переход в «Динамо»
15:42
Селюк назвал большую проблему «Спартака»: «Так чемпионами не становятся»
15:30
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
14:55
1
Кисляк оценил переход Олейникова в ЦСКА
14:46
Вендел не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом»
13:33
2
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
5
Кисляк оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
13:16
1
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
3
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
5
Фото«Оренбург» подписал бывшего игрока «Спортинга»
12:32
«Спартак» расторг контракт с защитником, сыгравшим 110 матчей за клуб
12:15
15
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
17
Видео«Добро пожаловать домой»: «Локо» объявил о трансфере игрока за 125 миллионов рублей
12:00
1
Стало известно, где продолжит карьеру Ильзат Ахметов
11:40
3
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера июля-августа
11:27
7
Семак высказался о возможном трансфере Головина в «Зенит»
11:15
3
Фото«Локомотив» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
10:27
1
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10:18
27
8-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:17
Семин назвал самый стабильный клуб РПЛ за последние три года
09:52
2
Сафонов – о Головине: «Не верю, что из-за каких-то копеек поедет в «Спартак»
09:08
4
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
09:04
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
1
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
7
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
5
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
3
Игрок «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
01:14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+