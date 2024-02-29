Первый комментарий «Спартака» по поводу задержания Промеса в ОАЭ

Появилась первая реакция «Спартака» на произошедшее с Квинси Промесом.
- Футболисту сегодня не дали улететь в Россию из ОАЭ.
- Он уже несколько часов находится в отделении полиции.
- Спартаковца задержали на погранконтроле в дубайском аэропорту «Аль-Мактум».
«Ситуация с Промесом непростая», – сообщили в клубной пресс-службе.
- В Нидерландах спартаковского вингера приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
- Его элитная недвижимость в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
- Промеса хотят экстрадировать. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.
Источник: Shot