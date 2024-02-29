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РПЛ запретила играть на домашнем стадионе «Спартака»

29 февраля 2024, 20:16
30

Комиссия РПЛ не разрешила «Спартаку» принять «Факел» на «Лукойл Арене».

Матч 20-го тура РПЛ будет перенесен на другой стадион.

«Комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей пришла к выводу о несоответствии футбольного поля «Лукойл Арены» регламенту Мир РПЛ и Стандартам РФС и временной приостановке проведения футбольных матчей.

В соответствии с регламентом Мир РПЛ ФК «Спартак-Москва» должен 1 марта сообщить лиге о месте проведения матча 20-го тура с «Факелом».

В противном случае время и место матча будет назначено Российской Премьер-Лигой. Допуск «Лукойл Арены» к проведению футбольных матчей будет определен по результатам еженедельного мониторинга футбольного поля», – говорится в заявлении лиги.

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Источник: телеграм-канал РПЛ
Россия. Премьер-лига Спартак Факел
Комментарии (30)
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Krics
1709227489
Газпром очкует,осенью в Воронеже поле Вери гуд,нет это не то,ихмо,позаимствую "ржу не могу",***** стандарты?
Ответить
Cleaner
1709227867
Комиссии РПЛ стало СТЫДНО за Спартаковский стадион!!!...)))
Ответить
Fancyfall
1709227937
чудная новость: много букв, а причины нет...
Ответить
порт
1709228348
Свинарник.
Ответить
timon2401
1709228587
)))) смеху подобно.. Т.е. прошлый матч Спартака на болоте в Воронеже можно было.. Видимо серъезно газпромовские гиены постарались, а конченая комисия из РПЛ очконула противится воле Мюллера и прочих врагов народа из Питера..
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...уефан
1709229179
...как только чемпионат возобновится, следующим ходом будут дисквалификации игроков Краснодара...
Ответить
Ziklop
1709229552
действительно всё так плохо? может просто привычка работает деньгу вымогать? ГДЕ видео, фото!
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slavа0508
1709231082
Руководство просто пипец . Антоху просрали в ОАЭ . газон запороли . усиление не о чём ....правильным путём идём дорогие товарищи ...
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Pooodle
1709234106
Проверить газон "Позор-арены" на наличии кокаина! Гы-гы-гы!
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шахта Заполярная
1709234301
А в чем причина то? Может кто в курсе. Не ужели хуже воронежского. Что там газовому рпл не понравилось
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