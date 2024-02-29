РПЛ запретила играть на домашнем стадионе «Спартака»

Комиссия РПЛ не разрешила «Спартаку» принять «Факел» на «Лукойл Арене».

Матч 20-го тура РПЛ будет перенесен на другой стадион.

«Комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей пришла к выводу о несоответствии футбольного поля «Лукойл Арены» регламенту Мир РПЛ и Стандартам РФС и временной приостановке проведения футбольных матчей.

В соответствии с регламентом Мир РПЛ ФК «Спартак-Москва» должен 1 марта сообщить лиге о месте проведения матча 20-го тура с «Факелом».

В противном случае время и место матча будет назначено Российской Премьер-Лигой. Допуск «Лукойл Арены» к проведению футбольных матчей будет определен по результатам еженедельного мониторинга футбольного поля», – говорится в заявлении лиги.

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