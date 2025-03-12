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Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Ростовом»

Сегодня, 20:52

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил удовлетворение игрой команды в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с «Ростовом» (1:0).

– Все понравилось. Кубок России, борьба. Качество поля вряд ли бы позволило играть по‑другому. У нас получилась хорошая комбинация, после которой мы забили и довели матч до победы, которая была трудной и тяжелой.

Замены были запланированы. Хотели дать сыграть Лобову, но счет был хрупким, напряжение большим, поэтому решили выпустить более опытного футболиста.

– Сегодня во время матча вас посещали мысли о важной игре против «Спартака»?

– Сегодня нас интересовала игра только против «Ростова».

  • Ответный матч пройдет в Санкт-Петербурге в период 15-17 апреля.
  • 16 марта «Зенит» сыграет в гостях со «Спартаком» в 21-м туре РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Зенит Ростов Семак Сергей
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