Соболев продлил безголевую серию до 8 матчей подряд

Нападающий «Зенита» Александр Соболев не смог забить гол в 8-й официальной игре подряд. Он был заменен в перерыве первого матча с «Ростовом» в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России (1:0).

На 20-й минуте Соболев поразил ворота соперника, но гол не был засчитан из-за офсайда.