Соболев продлил безголевую серию до 8 матчей подряд

Нападающий «Зенита» Александр Соболев не смог забить гол в 8-й официальной игре подряд. Он был заменен в перерыве первого матча с «Ростовом» в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России (1:0).
На 20-й минуте Соболев поразил ворота соперника, но гол не был засчитан из-за офсайда.
- 28-летний форвард в последний раз забил мяч в ворота соперника 6 ноября в домашней для «Зенита» игре Кубка России с «Ахматом» (3:0).
- Безголевая серия Соболева в чемпионате России составляет 13 матчей в составе «Зенита» и 22 игры с учетом выступлений за «Спартак».
Источник: Спортс''