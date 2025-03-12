В «Динамо» оценили удаление Маухуба в кубковом дерби с ЦСКА

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров дал комментарии по итогам проигранного матча с ЦСКА.

Команды провели 1-й полуфинал Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Армейцы выиграли со счетом 2:1.

Динамовец Эль-Мехди Маухуб получил прямую красную карточку на 61-й минуте.

Видеообзор столичного дерби можно посмотреть здесь.

– Результат нас не устраивает. То, как развивался матч – логично, что ЦСКА победил.

Наш нападающий получил красную карточку. Он не старался играть агрессивно, но это выглядело как красная. Обжаловать карту мы не будем. Потом пропустили.

У нас есть вторая игра, отставание минимальное. Будем играть на победу.

– У вас нет нападающего на ответный матч…

– Есть вариативность в атаке, есть Гладышев, Нгамале. Будем играть, отталкиваясь от своих возможностей. Нам принципиально выигрывать в каждом матче.