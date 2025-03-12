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  • Тренер «Акрона» назвал незаслуженным поражение от «Спартака»

Тренер «Акрона» назвал незаслуженным поражение от «Спартака»

Вчера, 22:12
4

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев после домашнего матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России со «Спартаком» (2:3) сказал, что его команда не заслуживала вылета из турнира.

– За счет чего удалось перевернуть игру?

– За счет воли, характера, хороших футболистов в моей команде, их хорошей физической и психологической подготовки. Никто не соглашался с тем, что происходит на поле. Вышедшие на замену футболисты полностью перевернули ход игры.

Если бы мы не пропустили третий мяч, к сожалению, это произошло очень быстро после забитого. Мы сегодня точно не заслуживали поражения. Я считаю, что мы должны были идти дальше, но это футбол. Против нас играли мастера, которые сумели воспользоваться нашими ошибками. К сожалению в футболе так часто бывает. Я горжусь футболистами, с которыми работаю.

– Почему таким получился первый тайм?

– Прежде всего – большая ротация в составе, что мы предполагали. Может быть, кому‑то не удалось показать лучший футбол. Были пропущены в простых ситуациях первые два гола. Могли действовать успешнее в этих эпизодах. Ожидали, что в первом тайме нам будет сложно, но что до такой степени, я не ждал.

– Теперь можно сосредоточиться на чемпионате, это плюс или минус?

– В любом случае, когда команда проигрывает, это минус. У нас есть силы, резерв, наша команда показала, что мы могли и дальше играть в Кубке.

  • В первом тайме «Спартак» забил два гола. Отличились Кристофер Мартинс на 17-й минуте и Тео Бонгонда на 20-й. После перерыва «Акрон» отыграл один мяч – Шерзод Эсанов реализовал пенальти на 58-й минуте. Спустя минуту Мартинс вновь довел преимущество гостей до двух мячей. На 70-й гол в ворота москвичей забил Артем Дзюба, но до конца игры счет не изменился.
  • В РПЛ «Акрон» занимает 9-е место с 25 очками после 20 туров.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Спартак Акрон Тедеев Заур
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Комментарии (4)
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рылы
1741807055
лукойл очень плотно поработал с судейским корпусом, без него спартаг не выиграл бы. позор!
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alefreddy
1741807915
так СМ играл полу составом
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VPERDIV SPARTAK
1741811320
Балабольство от трененришки) хотели бы идти дальше ставьте всех основных в старт, а не этот цирк что вы показали вместе со Спартаком
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FWSPM
1741811834
хотел победить так надо было основу ставить, какая у тебя ротация вы что в чемпе за что то боретесь?
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