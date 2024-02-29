В «Спартаке» объяснили появление проблем с газоном на «Лукойл Арене»

«Спартак» опубликовал официальный комментарий в связи с временным запретом играть на «Лукойл Арене».
В московском клубе подтвердили, что вследствие аварии газон на стадионе стал непригодным.
«Реновация проходила в плановом режиме. В начале февраля поле находилось в идеальном состоянии.
Затем из-за аварийной остановки системы подогрева на фоне выпадения рекордного количества атмосферных осадков в виде снега, который скопился на поверхности укрывного материала, было повреждено молодое газонное покрытие.
Это вызвало глобальное повреждение газона. Ряд экстренных мер по восстановлению качественных характеристик поля, принятых и проведенных агротехнической службой, даст результат позже.
Повторный осмотр комиссии РПЛ по допуску футбольных полей запланирован на начало марта», – сообщили спартаковцы.
- «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках».
- Матч 20-го тура РПЛ должен состояться 10 марта.