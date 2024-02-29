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  • В «Спартаке» объяснили появление проблем с газоном на «Лукойл Арене»

В «Спартаке» объяснили появление проблем с газоном на «Лукойл Арене»

29 февраля 2024, 21:21
10

«Спартак» опубликовал официальный комментарий в связи с временным запретом играть на «Лукойл Арене».

В московском клубе подтвердили, что вследствие аварии газон на стадионе стал непригодным.

«Реновация проходила в плановом режиме. В начале февраля поле находилось в идеальном состоянии.

Затем из-за аварийной остановки системы подогрева на фоне выпадения рекордного количества атмосферных осадков в виде снега, который скопился на поверхности укрывного материала, было повреждено молодое газонное покрытие.

Это вызвало глобальное повреждение газона. Ряд экстренных мер по восстановлению качественных характеристик поля, принятых и проведенных агротехнической службой, даст результат позже.

Повторный осмотр комиссии РПЛ по допуску футбольных полей запланирован на начало марта», – сообщили спартаковцы.

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (10)
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Cleaner
1709231124
Спартак не только тренеров и игроков, Спартак даже агрономов нормальных найти не может. С таким коллективом специалистов Спартаку самое место в Превом дивизионе!!!...)))
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...уефан
1709231366
...когда принимают работников стадиона на работу, надо на "полиграф" их сажать, не имели ли они до этого, какого-либо отношения к Газпрому...
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alefreddy
1709233552
все поправимо
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portero
1709233818
Мананагеры экономят на дежурном персонале!!! Типо автоматика работает смотреть не надо!!!
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BRO_football
1709234085
Позор Спартаку. У них там весь персонал в Дубай улетел отдыхать и за газоном совсем никто не присматривал?
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ivany4
1709236741
Всегда говорил, автоматике верить надо с оглядкой!))) Пора бы пользоваться простым правилом - чем сложнее система тем больше вероятность ее поломки. Благо, что для Спартака все арены готовы предоставить свои услуги.
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rammax fcsm
1709242093
Некомпетентные ДЕБИЛЫ!!!
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