В «Спартаке» объяснили появление проблем с газоном на «Лукойл Арене»

«Спартак» опубликовал официальный комментарий в связи с временным запретом играть на «Лукойл Арене».

В московском клубе подтвердили, что вследствие аварии газон на стадионе стал непригодным.

«Реновация проходила в плановом режиме. В начале февраля поле находилось в идеальном состоянии.

Затем из-за аварийной остановки системы подогрева на фоне выпадения рекордного количества атмосферных осадков в виде снега, который скопился на поверхности укрывного материала, было повреждено молодое газонное покрытие.

Это вызвало глобальное повреждение газона. Ряд экстренных мер по восстановлению качественных характеристик поля, принятых и проведенных агротехнической службой, даст результат позже.

Повторный осмотр комиссии РПЛ по допуску футбольных полей запланирован на начало марта», – сообщили спартаковцы.