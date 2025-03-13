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Лига чемпионов. «Арсенал» и «Астон Вилла» прошли в 1/4 финала, выбив ПСВ и «Брюгге»

13 марта, 00:53

Два клуба АПЛ стали четвертьфиналистами Лиги чемпионов-2024/25.

«Арсенал» после гостевой победы 7:1 сыграл вничью с ПСВ в Лондоне – 2:2.

«Астон Вилла» разгромила «Брюгге» (3:0), победив в обоих матчах с бельгийцами.

Лига чемпионов. Плей-офф. 1/8 финала. Ответные матчи

Арсенал (Англия) – ПСВ (Нидерланды) – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Зинченко, 6; 1:1 – Перишич, 18; 2:1 – Райс, 37; 2:2 – Дриух, 70.

Первый матч – 7:1.

Астон Вилла (Англия) – Брюгге (Бельгия) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Асенсио, 50; 2:0 – Матсен, 57; 3:0 – Асенсио, 61.

Удаление: нет – Саббе, 17.

Первый матч – 3:1.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

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