Лига чемпионов. «Боруссия Д» вышла в 1/4 финала, победив на выезде «Лилль» (2:1)

Дортмундская «Боруссия» стала пятым четвертьфиналистом Лиги чемпионов-2024/25.

Немцы в гостях обыграли «Лилль» со счетом 2:1, одержав победу 3:2 по сумме двух встреч.

«Лилль» быстро вышел вперед усилиями Джонатана Дэвида, на что «Боруссия» ответила голами Эмре Джана и Максимилиана Байера во втором тайме.

Дортмундцы в 1/4 финала ЛЧ сыграют с «Барселоной».

Лига чемпионов. Плей-офф. 1/8 финала. Ответный матч

Лилль (Франция) – Боруссия Д (Германия) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Дэвид, 5; Джан (с пенальти), 54; 1:2 – Байер, 65.

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