Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кордоба заявил о боязни дисквалификации из-за слов о «Зените»

Кордоба заявил о боязни дисквалификации из-за слов о «Зените»

29 февраля 2024, 12:34
13

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопрос, с чьей стороны в российском футболе есть особое отношение к «Зениту».

«Давайте не будем уточнять. Не хочу, чтобы мне расширили дисквалификацию еще на пару игр. Думаю, то, что «Зенит» в РПЛ на особом счету, – неоспоримый факт. Вы видели матчи бундеслиги? Там сейчас лидирует «Байер». В Испании в лидерах идет «Жирона»... Это конкурентные чемпионаты. Почему в России не может быть так же? Я не понимаю...» – сказал Кордоба.

Ранее колумбиец сказал следующее: «Мне кажется, что о «Зените» говорить запрещено, ха-ха. За 2,5 года, что я играю в России, успел убедиться в особом отношении к этому клубу».

  • Кордоба провел 19 матчей за «Краснодар» в нынешнем сезоне, забил 11 голов и отдал 2 передачи.
  • После встречи 16-го тура РПЛ с «Уралом» колумбиец был дисквалифицирован на четыре игры (на одну из них условно) за оскорбительный жест в адрес судьи.
  • По итогам 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в таблице и на 2 очка опережает «Зенит».

Еще по теме:
Первый гол Кордобы в сезоне
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара» 3
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Кордоба Джон
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
шахта Заполярная
1709199627
Сейчас Джон помоечные тебя вежливо поправят, мол не прав ты Джон - это все Спартак наговаривает, а мы голубые и пушистые.
Ответить
MazaiNN
1709200034
Умом Россию не понять..
Ответить
порт
1709201422
Сказал А , говори дальше. Сссыкун.
Ответить
Цугундeр
1709201600
Кордобалет сегодня ,однако ,целый день.
Ответить
Азбука
1709204787
В Германии лидер Байер, в Испании-Жирона, так и в России-Краснодар. =Почему в России не может быть так же? Я не понимаю...= Ну не будет в России такого лидера, Джону станет легче? Хоть бы редактор подправил эту чухню.
Ответить
BarStep
1709207360
Походу в СРАМтак собрался… Входные билеты в это гумно сегодня выглядят именно так..
Ответить
Вомбат
1709207910
Все забыли кто сейчас лидирует в РПЛ за 12 туров до финиша? По-моему сейчас в России точно такая же интрига, как в Германии. Ну а говорить о Зените можно что угодно, и этот треп совершенно безопасен, если не касаться личностей некоторых болельщиков этой команды. Но ведь то же самое относится и к паре других команд.
Ответить
Главные новости
Фото«Крылья Советов» подписали экс-игрока ЦСКА и «Зенита»
15:47
Агент Батракова назвал команду, в которой видит футболиста через три года
15:23
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
1
В Турции оценили дебютную игру Батракова в Лиге чемпионов
13:50
3
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
5
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
2
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
5
«Спартак» расторг контракт с защитником, сыгравшим 110 матчей за клуб
12:15
15
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
17
Все новости
Все новости
Бабаев сменит московское «Динамо» на махачкалинское
15:53
Игрок сборной Чили прокомментировал свой переход в «Динамо»
15:42
Селюк назвал большую проблему «Спартака»: «Так чемпионами не становятся»
15:30
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
14:55
1
Кисляк оценил переход Олейникова в ЦСКА
14:46
Вендел не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом»
13:33
2
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
5
Кисляк оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
13:16
1
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
2
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
5
Фото«Оренбург» подписал бывшего игрока «Спортинга»
12:32
«Спартак» расторг контракт с защитником, сыгравшим 110 матчей за клуб
12:15
15
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
17
Видео«Добро пожаловать домой»: «Локо» объявил о трансфере игрока за 125 миллионов рублей
12:00
1
Стало известно, где продолжит карьеру Ильзат Ахметов
11:40
3
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера июля-августа
11:27
7
Семак высказался о возможном трансфере Головина в «Зенит»
11:15
3
Фото«Локомотив» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
10:27
1
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10:18
27
8-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:17
Семин назвал самый стабильный клуб РПЛ за последние три года
09:52
2
Сафонов – о Головине: «Не верю, что из-за каких-то копеек поедет в «Спартак»
09:08
4
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
09:04
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
1
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
7
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
5
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
3
Игрок «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
01:14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+