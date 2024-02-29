Кордоба заявил о боязни дисквалификации из-за слов о «Зените»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопрос, с чьей стороны в российском футболе есть особое отношение к «Зениту».

«Давайте не будем уточнять. Не хочу, чтобы мне расширили дисквалификацию еще на пару игр. Думаю, то, что «Зенит» в РПЛ на особом счету, – неоспоримый факт. Вы видели матчи бундеслиги? Там сейчас лидирует «Байер». В Испании в лидерах идет «Жирона»... Это конкурентные чемпионаты. Почему в России не может быть так же? Я не понимаю...» – сказал Кордоба.

Ранее колумбиец сказал следующее: «Мне кажется, что о «Зените» говорить запрещено, ха-ха. За 2,5 года, что я играю в России, успел убедиться в особом отношении к этому клубу».