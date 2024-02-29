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В Госдуме отреагировали на задержание Промеса в ОАЭ

29 февраля 2024, 22:33
21

Депутат Госдумы России Светлана Журова оценил положение Квинси Промеса, которому не дали улететь в РФ из Объединенных Арабских Эмиратов.

  • Футболист уже несколько часов находится в отделении полиции.
  • Его задержали сегодня на погранконтроле в дубайском аэропорту «Аль-Мактум».

«Промесу в принципе было опасно лететь в ОАЭ – это огромный риск для него. Уехав туда, Нидерланды ускорят процесс выноса приговора, чтобы успеть его поймать. Это же понятно.

Мы не можем ему помочь, он не гражданин России. Его могут депортировать, если у ОАЭ есть договоренность с Нидерландами.

Ситуация с Квинси никак не отразится на РПЛ. Сегодня есть эта информация, завтра еe нет и все забудут через некоторое время. Он хороший игрок, но свято место пусто не бывает – придeт другой хороший игрок», – сказала Журова.

  • В Нидерландах спартаковского вингера приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
  • Его элитная недвижимость в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
  • Промеса хотят экстрадировать. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

РПЛ возвращается: отгадывайте игроков любимого чемпионата в новой игре!

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (21)
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JIEGEHDA
1709235871
Тут хотя бы инфы больше и интереснее чем инфа клуба Спартака " ситуация не простая" .
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anatolich72
1709235967
Никто толком ничего не знает, а базару на тонну.
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Cleaner
1709236486
Сколь верёвочке не виться... С Промесом все понятно было с самого начала. Но Спартак ради пары лишних очков в чемпионате решил ОКОНЧАТЕЛЬНО НАПЛЕВАТЬ на свою РЕПУТАЦИЮ и УКРЫЛ наркоторговца Промеса в своей команде. СТЫДНО за Спартака...(((
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VVM1964
1709237862
Однозначно происки Зенита - надавили через Газпром на таможню через местных шейхов или просто на лапу дали таможне !!! Впрочем могли и звоночек сделать с сообщением что Промес что-то запрещенное везет, да и подбросить могли, зная ситуацию с Нидерландами - от этих можно любую гадость и провокацию ждать !!!
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моэм
1709271175
А не странно ли , что представитель ЗАКОНодательного органа НИ ОДНИМ СЛОВОМ не сказала о торжестве Закона ???....а как человек и ЖЕНЩИНА не порадовалась что будет наказан крупный НАРКОТОРГОВЕЦ ???....ей всё равно , что будут спасены от гибели тысячи жизней и судеб человеческих ???
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