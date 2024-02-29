В Госдуме отреагировали на задержание Промеса в ОАЭ

Депутат Госдумы России Светлана Журова оценил положение Квинси Промеса, которому не дали улететь в РФ из Объединенных Арабских Эмиратов.

Футболист уже несколько часов находится в отделении полиции.

Его задержали сегодня на погранконтроле в дубайском аэропорту «Аль-Мактум».

«Промесу в принципе было опасно лететь в ОАЭ – это огромный риск для него. Уехав туда, Нидерланды ускорят процесс выноса приговора, чтобы успеть его поймать. Это же понятно.

Мы не можем ему помочь, он не гражданин России. Его могут депортировать, если у ОАЭ есть договоренность с Нидерландами.

Ситуация с Квинси никак не отразится на РПЛ. Сегодня есть эта информация, завтра еe нет и все забудут через некоторое время. Он хороший игрок, но свято место пусто не бывает – придeт другой хороший игрок», – сказала Журова.

В Нидерландах спартаковского вингера приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

Его элитная недвижимость в голландских городах арестована и готовится к конфискации.

Промеса хотят экстрадировать. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

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