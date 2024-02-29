Экс-тренер «Зенита» – о Промесе: «Преступник должен быть наказан»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о ситуации с задержанием Квинси Промеса.
- Футболисту сегодня не дали улететь в Россию из ОАЭ.
- Он уже несколько часов находится в отделении полиции.
- Спартаковца задержали на погранконтроле в дубайском аэропорту «Аль-Мактум».
«Что ж, это большая проблема для Промеса и клуба. Он преступник и должен быть наказан – какие тут другие варианты могут быть?
Но я не могу понять – а зачем он занимается контрабандой наркотиков? Неужели в «Спартаке» ему так плохо платят?» – заявил Петржела.
- В Нидерландах спартаковского вингера приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
- Его элитная недвижимость в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
- Промеса хотят экстрадировать. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.
Источник: «РБ Спорт»