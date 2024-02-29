Экс-тренер «Зенита» – о Промесе: «Преступник должен быть наказан»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о ситуации с задержанием Квинси Промеса.

Футболисту сегодня не дали улететь в Россию из ОАЭ.

Он уже несколько часов находится в отделении полиции.

Спартаковца задержали на погранконтроле в дубайском аэропорту «Аль-Мактум».

«Что ж, это большая проблема для Промеса и клуба. Он преступник и должен быть наказан – какие тут другие варианты могут быть?

Но я не могу понять – а зачем он занимается контрабандой наркотиков? Неужели в «Спартаке» ему так плохо платят?» – заявил Петржела.