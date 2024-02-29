Спикер МИД РФ Захарова прокомментировала задержание Промеса в ОАЭ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила, обращался ли «Спартак» в министерство в связи с задержанием Квинси Промеса.

Футболисту сегодня не дали улететь в РФ из ОАЭ.

Он уже несколько часов находится в отделении полиции.

Спартаковца задержали на погранконтроле в дубайском аэропорту «Аль-Мактум».

«Ни в Посольство России в Абу-Даби, ни в Генеральное консульство России в Дубае, где произошло предполагаемое задержание, представители «Спартака» пока не обращались», – сообщила Захарова.