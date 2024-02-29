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  • Спикер МИД РФ Захарова прокомментировала задержание Промеса в ОАЭ

Спикер МИД РФ Захарова прокомментировала задержание Промеса в ОАЭ

29 февраля 2024, 21:47
22

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила, обращался ли «Спартак» в министерство в связи с задержанием Квинси Промеса.

  • Футболисту сегодня не дали улететь в РФ из ОАЭ.
  • Он уже несколько часов находится в отделении полиции.
  • Спартаковца задержали на погранконтроле в дубайском аэропорту «Аль-Мактум».

«Ни в Посольство России в Абу-Даби, ни в Генеральное консульство России в Дубае, где произошло предполагаемое задержание, представители «Спартака» пока не обращались», – сообщила Захарова.

  • В Нидерландах спартаковского вингера приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
  • Его элитная недвижимость в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
  • Промеса хотят экстрадировать. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (22)
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NewLife
1709233193
Для Карпова и Бомбардира: должность Захаровой в МИДе называется не спикер, а пресс-алкаше, пардон Атташе))))
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Вомбат
1709233655
Прокуратору Нидерландов от причастности к задержанию Промеса открестилась. Интерпол вообще не в курсе ктоти он такой (и не должен быть в курсе до вступления приговора по второму делу Промеса в законную силу). Зато из красно-белого стана в соцсетях появилась информация о вчерашнем загуле Промеса в дубайском кабаке с какой-тот дамой. Иметь дела с дамами любого поведения в ОАЭ, в отличие от Саудорвской Аравии, не запрещено. Но только не на виду у публики. Если на виду, то это уголовка. Возможно, эта новость - фейк. А может быть и нет. Завтра узнаем.
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BRO_football
1709233969
Ну так понятное дело в ОАЭ не дураки работают. Если человек в розыске по Интерполу, они это заметят и зададут вопросы. Почему об этом раньше никто в Спартаке не подумал? Не ссыте вы. Сейчас дипломаты обкашляют вопросик и выпустят вашего Промеса.
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BVG4
1709234146
Сложновато Марии!... Шеф -то ярый болельщик поросятника!!! Вот и "покрутись" тут...
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Кузьмич на трибуне
1709234385
Странное задержание. В Интерполе не в курсе про Антоху. В Прокуратуре Голландии тоже.
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anatolich72
1709234611
Вся питерская голубизна возбудила сь.
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JIEGEHDA
1709235577
Пишут про Питер Зенит Газпром. Да ребята . Зенит всё купил . Купит порошок отдал Промессу . И нож кстати сам Семак точил которым он на своего родственника влетел. Всё сделал и купил Зенит чтобы 2 марта он не сыграл . Да да. И знаете ещё что ? Интерпол тоже Зенит купил чтобы те объявили его "межд.розыск.". Добавляем ребята что ещё Зенит сделал. Ааа бл. Забыл же . Короче Зенит купил ещё календарь Ла Лиги.ну чтобы и со Спартаком сыграть и ещё на матчи Барсы или Реала посмотреть успевали
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