Спикер МИД РФ Захарова прокомментировала задержание Промеса в ОАЭ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила, обращался ли «Спартак» в министерство в связи с задержанием Квинси Промеса.
- Футболисту сегодня не дали улететь в РФ из ОАЭ.
- Он уже несколько часов находится в отделении полиции.
- Спартаковца задержали на погранконтроле в дубайском аэропорту «Аль-Мактум».
«Ни в Посольство России в Абу-Даби, ни в Генеральное консульство России в Дубае, где произошло предполагаемое задержание, представители «Спартака» пока не обращались», – сообщила Захарова.
- В Нидерландах спартаковского вингера приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
- Его элитная недвижимость в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
- Промеса хотят экстрадировать. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова