Прокуратура Нидерландов отреагировала на задержание Промеса в ОАЭ

Пресс-секретарь отдела прокуратуры Нидерландов по апелляции Туша Эссед дала комментарий по поводу задержания Квинси Промеса.

Футболисту сегодня не дали улететь в Россию из ОАЭ.

Он уже несколько часов находится в отделении полиции.

Спартаковца задержали на погранконтроле в дубайском аэропорту «Аль-Мактум».

«Мы не были в курсе», – сказала Эссед в ответ на вопрос, была ли прокуратура Нидерландов проинформирована о задержании Промеса.