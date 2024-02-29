Губерниев одним словом охарактеризовал ситуацию с задержанием Промеса

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о положении Квинси Промеса, которому не дали улететь в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов.

Футболист уже несколько часов находится в отделении полиции.

Его задержали сегодня на погранконтроле в дубайском аэропорту «Аль-Мактум».

«Спартак» сам на себя принимает эти риски. В данной ситуации для Промеса очень хорошо, что команда не играет в еврокубках, иначе ему сразу кирдык.

Футболист он, безусловно, хороший, преступник тоже, как мы знаем, неплохой. Вот такой компот, я бы сказал, который совсем, как мне кажется, не красит российский футбол.

Но это вопросы «Спартака», они взвешивают риски. Если то, что он хороший футболист, перевешивает все остальное, значит, это их решение.

С моей точки зрения, всe это позор. Надо быть готовым к тому, что Промес может отправиться туда, куда его приговорил суд Нидерландов», – заявил Губерниев.

Промес был на зимних сборах «Спартака» в ОАЭ.

Сегодня вся команда, кроме Квинси, вернулась в Россию.

В Нидерландах спартаковца приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

Его элитная недвижимость в голландских городах арестована и готовится к конфискации.

Квинси хотят экстрадировать. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

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