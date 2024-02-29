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  • Губерниев одним словом охарактеризовал ситуацию с задержанием Промеса

Губерниев одним словом охарактеризовал ситуацию с задержанием Промеса

29 февраля 2024, 19:51
14

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о положении Квинси Промеса, которому не дали улететь в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов.

  • Футболист уже несколько часов находится в отделении полиции.
  • Его задержали сегодня на погранконтроле в дубайском аэропорту «Аль-Мактум».

«Спартак» сам на себя принимает эти риски. В данной ситуации для Промеса очень хорошо, что команда не играет в еврокубках, иначе ему сразу кирдык.

Футболист он, безусловно, хороший, преступник тоже, как мы знаем, неплохой. Вот такой компот, я бы сказал, который совсем, как мне кажется, не красит российский футбол.

Но это вопросы «Спартака», они взвешивают риски. Если то, что он хороший футболист, перевешивает все остальное, значит, это их решение.

С моей точки зрения, всe это позор. Надо быть готовым к тому, что Промес может отправиться туда, куда его приговорил суд Нидерландов», – заявил Губерниев.

  • Промес был на зимних сборах «Спартака» в ОАЭ.
  • Сегодня вся команда, кроме Квинси, вернулась в Россию.
  • В Нидерландах спартаковца приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
  • Его элитная недвижимость в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
  • Квинси хотят экстрадировать. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

РПЛ возвращается: отгадывайте игроков любимого чемпионата в новой игре!

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Губерниев Дмитрий
Комментарии (14)
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acor94
1709225656
Позор это то что этот губошлеп говорил в прямом эфире про малафеева. Про промеса молчу. Этого в тюрьму - сразу было очевидно.
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nik55
1709225659
очередной высер губера
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aaaaahhhh
1709226126
Что бы эта мразь да не высказалась....
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Krics
1709226198
Губошлеп газпромовская подстилка,не суди и сам судим не будешь,ихмо.
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Krics
1709229679
Губашлеп комментатор дерьмо и что? Его уберут,а футболист он крутой, по гребле языком,ихмо.
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timon2401
1709230220
Позор это когда у нас в стране такие комментаторы((( за мелкую коврижку готовы что угодно мелить
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Pooodle
1709235390
Даже Губешке стыдно за наркоПромеса!
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Strig
1709285946
губу давно надо на губу... гнать к такой-то матери...
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Gospod
1709304432
одним словом он Преступник!! Беглый каторжник, которого прячет РФ и Спартак в частности...но сколтко ыеревочкиине вится оно вче ровно сядет!! Не в Нилерланды , так в России. кого н будь порежет или с наркотой сядет...Оно же и есть на лице его все намисано. Позор Спартаку..
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Stanislav-Tsoi-google
1709387702
Приговор в силу не вступил, объявление в розыск незаконно, дата рассмотрения в апелляционном суде не назначена. Для чего волну поднимать? Адвокаты же есть.
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