Юрист: «Для Промеса теперь всe намного хуже, чем ожидалось»

Юрист Андрей Князев оценил положение Квинси Промеса, которому не дали улететь в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов.

Футболист уже несколько часов находится в отделении полиции.

Его задержали сегодня на погранконтроле в дубайском аэропорту «Аль-Мактум».

«Трудно понять, почему Промеса задержали в Дубае. Если к нему были претензии, то почему правоохранительные органы не осуществили их до вылета из аэропорта?

Обычно задерживают при прилeте, а тут Промес и так был на территории ОАЭ. Думаю, подействовал международный розыск. Будем надеяться, что Квинси как-то выпутается.

Странно то, что на территории страны к Промесу не было претензий, а когда он начал с неe улетать, они возникли. Как говорится, письмо дошло.

Теперь для Промеса в этом деле всe намного хуже, чем ожидалось», – сказал Князев.