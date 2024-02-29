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Юрист: «Для Промеса теперь всe намного хуже, чем ожидалось»

29 февраля 2024, 19:26
27

Юрист Андрей Князев оценил положение Квинси Промеса, которому не дали улететь в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов.

  • Футболист уже несколько часов находится в отделении полиции.
  • Его задержали сегодня на погранконтроле в дубайском аэропорту «Аль-Мактум».

«Трудно понять, почему Промеса задержали в Дубае. Если к нему были претензии, то почему правоохранительные органы не осуществили их до вылета из аэропорта?

Обычно задерживают при прилeте, а тут Промес и так был на территории ОАЭ. Думаю, подействовал международный розыск. Будем надеяться, что Квинси как-то выпутается.

Странно то, что на территории страны к Промесу не было претензий, а когда он начал с неe улетать, они возникли. Как говорится, письмо дошло.

Теперь для Промеса в этом деле всe намного хуже, чем ожидалось», – сказал Князев.

  • Промес был на зимних сборах «Спартака» в ОАЭ.
  • Сегодня вся команда, кроме Квинси, вернулась в Россию.
  • В Нидерландах спартаковца приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
  • Его элитная недвижимость в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
  • Квинси хотят экстрадировать. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (27)
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raritet
1709227203
Ну может быть, просто полиция уговаривает Антошку остаться и поиграть за Шабаб Аль-Ахли.
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andrei-sarap-yandex
1709227828
ЗЕНИТ ВИНОВАТ ???? ШУТКА
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andrei-sarap-yandex
1709227995
бесит САЛИХОВА ..ей делать нечего ....САЛИХОВА слила ПРОМЕСА за то что их убрали с КОРЫТА СПАРТАКа
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Cleaner
1709229450
А ПОЧЕМУ мы должны надеяться, что Квинси как-то выпутается? Наркоторговец вполне ЗАСЛУЖИЛ свой приговор. Не должен он выпутаться, а должен отвечать за то, что сделал. И за брата, и за наркоту...
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Вомбат
1709230897
Арестовывать его не имеют права пока апелляция не отклонена. Нервы потреплют, это да. Но думаю, что на этот раз все закончится для Промеса благополучно. И он успеет к матчу.
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Pooodle
1709235522
А что они хотели? Выговор и штраф в 1362 рубля? Гыгыгы
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