Юрист: «Для Промеса теперь всe намного хуже, чем ожидалось»

Юрист Андрей Князев оценил положение Квинси Промеса, которому не дали улететь в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов.
- Футболист уже несколько часов находится в отделении полиции.
- Его задержали сегодня на погранконтроле в дубайском аэропорту «Аль-Мактум».
«Трудно понять, почему Промеса задержали в Дубае. Если к нему были претензии, то почему правоохранительные органы не осуществили их до вылета из аэропорта?
Обычно задерживают при прилeте, а тут Промес и так был на территории ОАЭ. Думаю, подействовал международный розыск. Будем надеяться, что Квинси как-то выпутается.
Странно то, что на территории страны к Промесу не было претензий, а когда он начал с неe улетать, они возникли. Как говорится, письмо дошло.
Теперь для Промеса в этом деле всe намного хуже, чем ожидалось», – сказал Князев.
- Промес был на зимних сборах «Спартака» в ОАЭ.
- Сегодня вся команда, кроме Квинси, вернулась в Россию.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
- Его элитная недвижимость в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
- Квинси хотят экстрадировать. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.
Источник: «Чемпионат»