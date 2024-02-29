Экс-президент «Спартака» подсказал Промесу, как устроить побег из ОАЭ

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал положение Квинси Промеса, которому не дали улететь в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов.

Футболист уже несколько часов находится в отделении полиции.

Его задержали сегодня на погранконтроле в дубайском аэропорту «Аль-Мактум».

«Я провожу много времени в Дубае, поэтому немного знаком с тем, как работает местная система. Если из Нидерландов поступит запрос на него, то с такой статьeй, даже при отсутствии договорeнности о выдаче, любая страна пойдeт навстречу другой и выдаст преступника.

Может быть, его отпустят. Но, думаю, его будут там держать до выяснения всех нюансов этого дела, а потом принимать какие-то решения.

Но то, что ОАЭ при поступлении подобного запроса должны были среагировать – это абсолютно читалось. Очень странно, если в «Спартаке» думали, что будет иначе.

Если Промеса в ближайшие три дня не отпустят и вынесут постановление, что он будет находиться в ОАЭ до окончания разбирательства, то его дела очень плохи.

Тут только один путь – вплавь или на рыбацкой лодке до Ирана, если его там ещe примут. А потом уже из Ирана к нам. Саудиты его точно не примут с такой статьeй.

Просто сейчас всe так построено, что особо ни с кем не договоришься. Если «Спартак» думал, что сможет выехать на каких-то нефтяных договорeнностях с высшей семьeй, то там люди предпочитают о такое не мараться.

Может, кто-то пойдeт навстречу, но у Промеса больно грязное преступление, поэтому все будут абстрагироваться», – считает Червиченко.