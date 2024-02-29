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  • Экс-президент «Спартака» подсказал Промесу, как устроить побег из ОАЭ

Экс-президент «Спартака» подсказал Промесу, как устроить побег из ОАЭ

29 февраля 2024, 18:57
12

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал положение Квинси Промеса, которому не дали улететь в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов.

  • Футболист уже несколько часов находится в отделении полиции.
  • Его задержали сегодня на погранконтроле в дубайском аэропорту «Аль-Мактум».

«Я провожу много времени в Дубае, поэтому немного знаком с тем, как работает местная система. Если из Нидерландов поступит запрос на него, то с такой статьeй, даже при отсутствии договорeнности о выдаче, любая страна пойдeт навстречу другой и выдаст преступника.

Может быть, его отпустят. Но, думаю, его будут там держать до выяснения всех нюансов этого дела, а потом принимать какие-то решения.

Но то, что ОАЭ при поступлении подобного запроса должны были среагировать – это абсолютно читалось. Очень странно, если в «Спартаке» думали, что будет иначе.

Если Промеса в ближайшие три дня не отпустят и вынесут постановление, что он будет находиться в ОАЭ до окончания разбирательства, то его дела очень плохи.

Тут только один путь – вплавь или на рыбацкой лодке до Ирана, если его там ещe примут. А потом уже из Ирана к нам. Саудиты его точно не примут с такой статьeй.

Просто сейчас всe так построено, что особо ни с кем не договоришься. Если «Спартак» думал, что сможет выехать на каких-то нефтяных договорeнностях с высшей семьeй, то там люди предпочитают о такое не мараться.

Может, кто-то пойдeт навстречу, но у Промеса больно грязное преступление, поэтому все будут абстрагироваться», – считает Червиченко.

  • Промес был на зимних сборах «Спартака» в ОАЭ.
  • Сегодня вся команда, кроме Квинси, вернулась в Россию.
  • В Нидерландах спартаковца приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
  • Его элитная недвижимость в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
  • Квинси хотят экстрадировать. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Червиченко Андрей
Комментарии (12)
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Cleaner
1709222759
Стыдно за УКРЫВАТЕЛЕЙ из Тарасовки...(
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Алим Терек
1709222803
Плохи дела у Промеса,этим должно было закончиться,и почему его повезли за границу,не понятно,может сам Спартак хотел от него избавиться?
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NewLife
1709223995
Бомбардир, ну хватит уже хейтерским дерьмом здесь все поливать. Пока апелляция не рассмотрена, и приговор не вступил в силу, никто никаких запросов не будет делать. Как вам не стыдно предоставлять платформу для этой ахинеи.
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BVG4
1709224991
Дом казённый предо мной Да тюрьма центральная. Не копейки за душой Да дорога дальняя.... Ищо всю недвижимость арестовали в Нидерландах, волки позорные!...
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Krics
1709225077
Заказ Лёньки сто пудов,очкует однако,ихмо.
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Кузьмич на трибуне
1709225503
Видимо Спартак не мог разорвать контракт без компенсации, вот и потащили Антоху в те края где могут арестовать. Теперь всё просто.Со стороны Спартака нет никаких нарушений, а с Квинси могут расстаться ( если ему не удастся доказать свою правоту).
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