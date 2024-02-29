Ари назвал клуб РПЛ, в котором он хочет завершить карьеру

Бывший нападающий «Локомотива», «Краснодара» и «Спартака» Ари заявил о желании закончить карьеру в России.

«Пока не завершаю футбольную карьеру. У меня есть еще планы немного поиграть. Может быть, в 2025 году завершу. Сейчас об этом не думаю.

Думаю, где закончить свою карьеру. Очень хочу, чтобы это было в «Спартаке», поговорю с командой об этом. Надеюсь, мне дадут такой шанс.

Я обязательно вернусь в Россию, я играл там много лет. Было бы очень круто закончить карьеру там. Это мой второй дом! Будет очень хорошо, если всe получится», – сказал Ари.