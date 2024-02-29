Титов пожелал Угальде стать для «Спартака» Промесом

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о коста-риканском новобранце красно-белых нападающем Манфреде Угальде.

«Все покажет его статистика. Я могу предположить, но это будет неправильно, потому что это будет «или-или». Я уже говорил, что Угальде – очень интересный и мастеровитый футболист. Это было видно по его первому касанию мяча. Надеюсь, что он станет для «Спартака» тем Промесом, которого мы помним и который сегодня достойно защищает цвета клуба.

По тем матчам, которые я видел отрывки, видно, что Угальде – мастер своего дела, антипод Соболева. Их можно использовать вдвоем или попробовать схему, где Угальде будет играть в нападении с Промесом. Будет интересно посмотреть на это», – сказал Титов.