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Титов пожелал Угальде стать для «Спартака» Промесом

29 февраля 2024, 12:22
3

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о коста-риканском новобранце красно-белых нападающем Манфреде Угальде.

«Все покажет его статистика. Я могу предположить, но это будет неправильно, потому что это будет «или-или». Я уже говорил, что Угальде – очень интересный и мастеровитый футболист. Это было видно по его первому касанию мяча. Надеюсь, что он станет для «Спартака» тем Промесом, которого мы помним и который сегодня достойно защищает цвета клуба.

По тем матчам, которые я видел отрывки, видно, что Угальде – мастер своего дела, антипод Соболева. Их можно использовать вдвоем или попробовать схему, где Угальде будет играть в нападении с Промесом. Будет интересно посмотреть на это», – сказал Титов.

  • 21-летний Угальде зимой подписал контракт со «Спартаком» на 4,5 года.
  • Сумма его трансфера из «Твенте» составила 13 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в виде бонусов.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Промес Квинси Угальде Манфред
Комментарии (3)
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SLADE2019
1709200396
Титов, что ж ты так мелко рассуждаешь? Впрочем, это желание твоего уровня. Что такое? и кто такой Промес для моей любимой команды? В принципе никто. Лучший среди худших. Таких уж легионеров в моей любимой команде горе-менеджеры набирают. Одно чемпионство, вот я вся его легендарность. Жидко. Пусть к многочисленным титулам приводит клуб, если уж желание загадывать.
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BVG4
1709200432
Оба-на! А Промяса кудой-то? В каталашку?! Ну и ну! Господи! Как же хаотичны, непредсказуемы и беспорядочны выводы, действия, намерения и мысли всей этой околоспартаковской тусовки! Одно противопоставляется другому, причем кардинально и безоговорочно! До пены у рта, а где-то и покруче....
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alefreddy
1709211142
хочется верить что сильнее игрок нынешних будет
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