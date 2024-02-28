Моуринью назвал матч в карьере, после которого он плакал

Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью признался, что в 2012 году плакал после вылета в полуфинале Лиги чемпионов от «Баварии».

Мадридцы в той игре уступили в серии пенальти и вылетели.

«Бавария» в последующем финале проиграла в Мюнхене «Челси» – тоже в серии пенальти.

Моуринью сейчас без работы.

«Это был единственный раз, когда я плакал после матча. Ехал в машине и плакал. Было опустошение.

Внезапно позвонил агент Жорже Мендеш и попросил съездить к Криштиану Роналду. Он тоже был разбит. Я вытер слезы и приехал. Все были разбиты», – сказал Моуринью.