Моуринью назвал матч в карьере, после которого он плакал

Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью признался, что в 2012 году плакал после вылета в полуфинале Лиги чемпионов от «Баварии».
- Мадридцы в той игре уступили в серии пенальти и вылетели.
- «Бавария» в последующем финале проиграла в Мюнхене «Челси» – тоже в серии пенальти.
- Моуринью сейчас без работы.
«Это был единственный раз, когда я плакал после матча. Ехал в машине и плакал. Было опустошение.
Внезапно позвонил агент Жорже Мендеш и попросил съездить к Криштиану Роналду. Он тоже был разбит. Я вытер слезы и приехал. Все были разбиты», – сказал Моуринью.
Источник: Mundo Deportivo