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Моуринью назвал матч в карьере, после которого он плакал

28 февраля 2024, 21:41
3

Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью признался, что в 2012 году плакал после вылета в полуфинале Лиги чемпионов от «Баварии».

  • Мадридцы в той игре уступили в серии пенальти и вылетели.
  • «Бавария» в последующем финале проиграла в Мюнхене «Челси» – тоже в серии пенальти.
  • Моуринью сейчас без работы.

«Это был единственный раз, когда я плакал после матча. Ехал в машине и плакал. Было опустошение.

Внезапно позвонил агент Жорже Мендеш и попросил съездить к Криштиану Роналду. Он тоже был разбит. Я вытер слезы и приехал. Все были разбиты», – сказал Моуринью.

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Источник: Mundo Deportivo
Португалия. Примейра Испания. Примера Реал Моуринью Жозе
Комментарии (3)
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Plyash
1709150195
Жозе,за эти слёзы совершенно не стыдно,это были мужские слёзы.
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russkiisergei
1709191575
это лето будет жарким. Куча ТОП-клубов ищут тренеров. Будем наблюдать
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zigbert
1709206172
После такого психологического удара все может быть.
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