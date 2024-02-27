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  • Комментатор «Матч ТВ» Дурасов: «Почему «Барса» лишила Алвеса статуса легенды, а Промес по-прежнему в «Спартаке»?»

Комментатор «Матч ТВ» Дурасов: «Почему «Барса» лишила Алвеса статуса легенды, а Промес по-прежнему в «Спартаке»?»

27 февраля 2024, 14:51
27

Сергей Дурасов, комментатор «Матч ТВ», недоволен, что Квинси Промес по-прежнему в «Спартаке».

«Барселона» лишила Дани Алвеса статуса легенды клуба, хотя ждала окончательного решения суда до последнего и «накосячил» он не являясь игроком «Барселоны».

Московский «Спартак» после приговора Промесу продолжает готовиться к чемпионату в полном составе.

Почему у нас так?» – написал Дурасов.

  • Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
  • Его элитная недвижимость в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
  • Игрок находится в международном розыске.

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Источник: телеграм-канал Сергея Дурасова
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Барселона Алвес Дани Промес Квинси
Комментарии (27)
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...уефан
1709035047
...занимайся, Дурасов, своей непосредственной работой, комментируй то, что происходит на поле...
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ivany4
1709037720
Да уж, деградация журналистов и комментаторов идет семимильными шагами.)) Я уж не говорю о якобы знатоках футбола с берегов Невы, судя по их комментариям. Вероятно фамилия Дурасов имеет свои корни, но уж больно созвучна она всем известному русскому слову, оценивающие те или иные знания, события. Для господина Дурасова, - «Барселона» лишила Дани Алвеса статуса легенды клуба, ПОСЛЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ СУДА, хоть и «накосячил» он не являясь игроком «Барселоны». Я не знаю как обстоят дела с легендами в Барсе. Но в Спартаке такого официального "звания" нет. Есть почет и уважение клуба, игроков разного периода в отдельных "дисциплинах" игровой карьеры. Ну а с Промесом всему свое время. Как говориться - будет день, будет время разбрасывать камн
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шахта Заполярная
1709037813
Да потому, что ты ДУРАсов.
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Cleaner
1709039408
Потому, что в Спартаке собрались УКРЫВАТЕЛИ и СОУЧАСТНИКИ!!!...(((
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subbotaspartak
1709041959
Не твоё дурасово дело
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aaaaahhhh
1709045134
Потому, что ты Дурасов.:)))
Ответить
dragoff
1709048557
Вот уж действительно, говорящая фамилия у человека)))
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ySS
1709056800
До этого поста не слышал такого болтуна...
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andr45
1709057494
Как же фамилия олицетворяет своего носителя) Одно слово, ДУРАСОВ)
Ответить
mahan
1709097926
Ты точно Дурасов... фамилия говорит сама за себя...
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