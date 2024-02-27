Комментатор «Матч ТВ» Дурасов: «Почему «Барса» лишила Алвеса статуса легенды, а Промес по-прежнему в «Спартаке»?»

Сергей Дурасов, комментатор «Матч ТВ», недоволен, что Квинси Промес по-прежнему в «Спартаке».

«Барселона» лишила Дани Алвеса статуса легенды клуба, хотя ждала окончательного решения суда до последнего и «накосячил» он не являясь игроком «Барселоны».

Московский «Спартак» после приговора Промесу продолжает готовиться к чемпионату в полном составе.

Почему у нас так?» – написал Дурасов.