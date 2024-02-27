Комментатор «Матч ТВ» Дурасов: «Почему «Барса» лишила Алвеса статуса легенды, а Промес по-прежнему в «Спартаке»?»

Сергей Дурасов, комментатор «Матч ТВ», недоволен, что Квинси Промес по-прежнему в «Спартаке».
«Барселона» лишила Дани Алвеса статуса легенды клуба, хотя ждала окончательного решения суда до последнего и «накосячил» он не являясь игроком «Барселоны».
Московский «Спартак» после приговора Промесу продолжает готовиться к чемпионату в полном составе.
Почему у нас так?» – написал Дурасов.
- Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
- Его элитная недвижимость в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
- Игрок находится в международном розыске.
Источник: телеграм-канал Сергея Дурасова