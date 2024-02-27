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«Барселона» исключила Алвеса из списка легенд клуба

27 февраля 2024, 11:45
9

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес исключен из списка легенд клуба.

В него включено 102 игрока, выступавших за клуб в разные периоды с момента основания. В соответствии с презумпцией невиновности «блауграна» лишила Алвеса статуса легенды после официального оглашения приговора в его отношении по делу об изнасиловании.

  • Алвес был признан виновным в изнасиловании и приговорен к 4,5 года заключения.
  • Сторона футболиста обжаловала решение.
  • Бразилец выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 и с 2021 по 2022 год.

UPD. Через несколько часов «Барселона» вернула Алвеса в список легенд.

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Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Алвес Дани
Комментарии (9)
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FMIDIDINO
1709023917
Алвес легендарный защитник........ и бестолочь( Загубил себе конец карьеры и ,возможно, не только игровой.
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_David_Villa_
1709027275
То что он сделал это его личное, но для клуба он сделал больше, лучший правый защитник и легенда барсы
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Cleaner
1709027937
СПАРТАК включил Алвеса в список легенд клуба!!!...)))
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Давид59
1709030937
Хмм. Стрельцов тоже сидел за это же. Но никто не исключал его из списков легенд. Странно всё это.
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Romeo 123
1709031054
А у нас спортаг защищает преступников
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Fialet
1709032056
Ну и гнилью стала Барселона.
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MANCHESTER_RED_MAN
1709032636
Бред В памяти адекватных болельщиков он легенда И тут не нужно чье-то признание
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GoldPlayFIFARus9
1709036426
Не очень понял, как былые футбольные заслуги были перечёркнуты через много лет не футбольной историей, которая вообще никак не связана ни с Барсой, ни с самим футболом. К тому же, это явно мутная история. Обидно, что из-за современных тенденций повесточек, страдают многие обычные люди
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RusUltras
1709073489
23 титула с Барсой, лучший правый латераль клуба, а то и мира на тот момент. Скотский поступок, гнутся под повестку, радужные уроды. Фаны знают, кто легенда, а дырявый менеджмент беспокоится за имидж. Лучше бы за игру, которой уже года 3 нет, беспокоились
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