«Барселона» исключила Алвеса из списка легенд клуба

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес исключен из списка легенд клуба.

В него включено 102 игрока, выступавших за клуб в разные периоды с момента основания. В соответствии с презумпцией невиновности «блауграна» лишила Алвеса статуса легенды после официального оглашения приговора в его отношении по делу об изнасиловании.

Алвес был признан виновным в изнасиловании и приговорен к 4,5 года заключения.

Сторона футболиста обжаловала решение.

Бразилец выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 и с 2021 по 2022 год.

UPD. Через несколько часов «Барселона» вернула Алвеса в список легенд.