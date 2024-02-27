«Барселона» исключила Алвеса из списка легенд клуба

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес исключен из списка легенд клуба.
В него включено 102 игрока, выступавших за клуб в разные периоды с момента основания. В соответствии с презумпцией невиновности «блауграна» лишила Алвеса статуса легенды после официального оглашения приговора в его отношении по делу об изнасиловании.
- Алвес был признан виновным в изнасиловании и приговорен к 4,5 года заключения.
- Сторона футболиста обжаловала решение.
- Бразилец выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 и с 2021 по 2022 год.
UPD. Через несколько часов «Барселона» вернула Алвеса в список легенд.
Источник: Sport.es