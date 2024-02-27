Наумов заявил, что Дзюба летом покинет «Локо»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов не верит, что нападающий Артем Дзюба останется в клубе на следующий сезон.

«Судя по всему, этот сезон – последний для Дзюбы в «Локомотиве». Возрастные игроки должны очень тщательно готовиться к возобновлению сезона. Все-таки он уже не такой быстрый, более тяжелый. Ему нужно полностью восстановить кондиции, чтобы нормально играть.

А сегодня мы видим, что Дзюба большую часть сборов не прошел и, конечно, он к рестарту сезона не готов. Наверное, Артем все еще очень хорош для раздевалки и скамейки – может подбодрить, подсказать, усилить. А так, в качестве игрока «Локомотива», как мне кажется, он будет доигрывать этот сезон», – сказал Наумов.