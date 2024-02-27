Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Наумов заявил, что Дзюба летом покинет «Локо»

27 февраля 2024, 14:32
5

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов не верит, что нападающий Артем Дзюба останется в клубе на следующий сезон.

«Судя по всему, этот сезон – последний для Дзюбы в «Локомотиве». Возрастные игроки должны очень тщательно готовиться к возобновлению сезона. Все-таки он уже не такой быстрый, более тяжелый. Ему нужно полностью восстановить кондиции, чтобы нормально играть.

А сегодня мы видим, что Дзюба большую часть сборов не прошел и, конечно, он к рестарту сезона не готов. Наверное, Артем все еще очень хорош для раздевалки и скамейки – может подбодрить, подсказать, усилить. А так, в качестве игрока «Локомотива», как мне кажется, он будет доигрывать этот сезон», – сказал Наумов.

  • Дзюбе в августе исполнилось 35 лет. Контракт с «Локо» истекает летом, но есть опция продления еще на сезон.
  • В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 20 матчах.
  • «Локо» ушел на зимнюю паузу на 4-м месте в таблице РПЛ с 31 очком в 18 турах.

Еще по теме:
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой 1
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба 4
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак» 6
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cleaner
1709037254
БЫВШИЙ решил о себе НАПОМНИТЬ. Через Дзюбу, лучшего игрока Локомотива! Ну а через кого еще то???...)))
Ответить
Красногорск_Фан
1709038005
Дзюба на удивление хорошо прижился в Локомотиве. странные и не объективные какие то суждения про возраст . Пусть поиграет. Его польза предельно измеримо в отличие от защиты полной минтая.
Ответить
Чистоспорт
1709044126
Дзюба - классный футболист, на которого наезжают все, кому не лень. Причём, конкретных претензий к его игре, вроде нет...
Ответить
АлексМак
1709048640
верно, ибо пора завершать дереву
Ответить
BVG4
1709106205
А меня больше всего впечатляет как этот увалень в окресностях центрального круга, прижав к груди руки согнутые в локтях и свесив вниз кисти, легкой трусцой проводит большую часть матча! "Взрываться" и раньше получалось полтора раза за сезон, а сейчас от матча к матчу все реже и реже! Увы...
Ответить
Главные новости
Агент Батракова назвал команду, в которой видит футболиста через три года
15:23
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
1
В Турции оценили дебютную игру Батракова в Лиге чемпионов
13:50
2
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
4
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
2
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
4
«Спартак» расторг контракт с защитником, сыгравшим 110 матчей за клуб
12:15
15
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
13
Видео«Добро пожаловать домой»: «Локо» объявил о трансфере игрока за 125 миллионов рублей
12:00
1
Все новости
Все новости
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
14:55
1
Кисляк оценил переход Олейникова в ЦСКА
14:46
Вендел не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом»
13:33
2
Кисляк оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
13:16
1
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
4
Фото«Оренбург» подписал бывшего игрока «Спортинга»
12:32
«Спартак» расторг контракт с защитником, сыгравшим 110 матчей за клуб
12:15
15
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
13
Видео«Добро пожаловать домой»: «Локо» объявил о трансфере игрока за 125 миллионов рублей
12:00
1
Стало известно, где продолжит карьеру Ильзат Ахметов
11:40
3
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера июля-августа
11:27
6
Семак высказался о возможном трансфере Головина в «Зенит»
11:15
3
Фото«Локомотив» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
10:27
1
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10:18
26
8-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:17
Семин назвал самый стабильный клуб РПЛ за последние три года
09:52
2
Сафонов – о Головине: «Не верю, что из-за каких-то копеек поедет в «Спартак»
09:08
4
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
09:04
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
1
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
7
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
5
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
3
Игрок «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
01:14
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
12
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
Вчера, 22:38
3
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:12
2
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
Вчера, 21:48
5
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
Вчера, 21:26
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+