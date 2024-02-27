Бубнов раскритиковал трансферную кампанию ЦСКА

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов считает, что ЦСКА нынешней зимой не слишком хорошо поработал на трансферном рынке.

«ЦСКА подписал защитника из Ирана. У кого он в 19 лет конкуренцию выиграет? Из Алжира тоже игрок явно не для основы. Да, по цене они дешевые, но в обороне у них хватает футболистов, в опорной зоне тоже, есть плеймейкер Файзуллаев. В атаку, скорее, нужен был забивной форвард, с Чаловым пока все непонятно. Уверен, что не такого усиления хотел Федотов и в душе он вряд ли доволен работой на трансферном рынке», – написал Бубнов.