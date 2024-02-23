В Академии РФС сказали, называют ли Мостового Царем в учебной группе

Главный инструктор Академии РФС по тренерскому образованию 56-летний словак Александр Венцель рассказал об обучении экс-полузащитника «Спартака», «Сельты» и сборной России Александра Мостового.

– Как вам удалось уговорить Мостового прийти учиться в Академию?

– Подталкивать его не нужно было. Мы давно знаем друг друга. Встретились, я рассказал о возможностях – и вот Алекс у нас.

– Изначально Мостовой не горел желанием учиться на тренера.

– Даже у тех, кто так говорит, иногда есть желание попробовать хотя бы один раз. Так что теперь задача Алекса – закончить обучение и пойти куда-то реально тренировать. Кто-то останется тренером после этого, кто-то говорит: «Хороший опыт, но не для меня».

– Вы можете представить Мостового главным тренером?

– Почему нет? Нормальный вариант. Но есть важный момент: в какой роли Мостовой будет куда-то заходить. Если сразу главным тренером, тогда ему нужен хороший тренерский штаб, который не всегда будет говорить тебе «да-да», но и когда-то не соглашаться.

– Мостовой выделялся, когда вы играли за «Страсбур»?

– Да. Он был тот человек, который в одиночку мог поменять игру.

– Вы не чувствуете, что у Александра есть обида на футбольное сообщество? И нет ли такого, что во время обучения есть Мостовой и все остальные?

– Нет, в группе все точно на одном уровне.

– Его называют Царем?

– Так не называют. Александр, Алекс.