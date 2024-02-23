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    • В Академии РФС сказали, называют ли Мостового Царем в учебной группе

    В Академии РФС сказали, называют ли Мостового Царем в учебной группе

    Главный инструктор Академии РФС по тренерскому образованию 56-летний словак Александр Венцель рассказал об обучении экс-полузащитника «Спартака», «Сельты» и сборной России Александра Мостового.

    – Как вам удалось уговорить Мостового прийти учиться в Академию?

    – Подталкивать его не нужно было. Мы давно знаем друг друга. Встретились, я рассказал о возможностях – и вот Алекс у нас.

    – Изначально Мостовой не горел желанием учиться на тренера.

    – Даже у тех, кто так говорит, иногда есть желание попробовать хотя бы один раз. Так что теперь задача Алекса – закончить обучение и пойти куда-то реально тренировать. Кто-то останется тренером после этого, кто-то говорит: «Хороший опыт, но не для меня».

    – Вы можете представить Мостового главным тренером?

    – Почему нет? Нормальный вариант. Но есть важный момент: в какой роли Мостовой будет куда-то заходить. Если сразу главным тренером, тогда ему нужен хороший тренерский штаб, который не всегда будет говорить тебе «да-да», но и когда-то не соглашаться.

    – Мостовой выделялся, когда вы играли за «Страсбур»?

    – Да. Он был тот человек, который в одиночку мог поменять игру.

    – Вы не чувствуете, что у Александра есть обида на футбольное сообщество? И нет ли такого, что во время обучения есть Мостовой и все остальные?

    – Нет, в группе все точно на одном уровне.

    – Его называют Царем?

    – Так не называют. Александр, Алекс.

    • Венцель вместе с Мостовым играл за французский «Страсбур».
    • Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».
    • Он учится по программе на лицензию «А-УЕФА+В-УЕФА».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (3)
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    TIMOTHY
    1708670432
    Царь то не настоящий) Александр,Алекс
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    Bozigit
    1708674392
    говорить по делу и нет мы можем. Посмотрим получится ли руководить).
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    Krics
    1708691399
    А чего этот попрошайка добился,какие титулы завоевал? Подающий надежды,так таких океан,Аленичев величина ,а это кто?
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