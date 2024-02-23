В Академии РФС сказали, называют ли Мостового Царем в учебной группе

Главный инструктор Академии РФС по тренерскому образованию 56-летний словак Александр Венцель рассказал об обучении экс-полузащитника «Спартака», «Сельты» и сборной России Александра Мостового.
– Как вам удалось уговорить Мостового прийти учиться в Академию?
– Подталкивать его не нужно было. Мы давно знаем друг друга. Встретились, я рассказал о возможностях – и вот Алекс у нас.
– Изначально Мостовой не горел желанием учиться на тренера.
– Даже у тех, кто так говорит, иногда есть желание попробовать хотя бы один раз. Так что теперь задача Алекса – закончить обучение и пойти куда-то реально тренировать. Кто-то останется тренером после этого, кто-то говорит: «Хороший опыт, но не для меня».
– Вы можете представить Мостового главным тренером?
– Почему нет? Нормальный вариант. Но есть важный момент: в какой роли Мостовой будет куда-то заходить. Если сразу главным тренером, тогда ему нужен хороший тренерский штаб, который не всегда будет говорить тебе «да-да», но и когда-то не соглашаться.
– Мостовой выделялся, когда вы играли за «Страсбур»?
– Да. Он был тот человек, который в одиночку мог поменять игру.
– Вы не чувствуете, что у Александра есть обида на футбольное сообщество? И нет ли такого, что во время обучения есть Мостовой и все остальные?
– Нет, в группе все точно на одном уровне.
– Его называют Царем?
– Так не называют. Александр, Алекс.
- Венцель вместе с Мостовым играл за французский «Страсбур».
- Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».
- Он учится по программе на лицензию «А-УЕФА+В-УЕФА».