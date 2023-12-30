Ловчев назвал главное разочарование года – это игрок «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев назвал Алексиса Дуарте разочарованием 2023 года.

«Защитник «Спартака» Дуарте разочаровал. Есть закон, если ты приезжаешь в другую страну, ты должен играть на две головы сильнее. Почему они у нас здесь появляются и задерживаются? Его место должен занимать российский футболист. И это будет значительно дешевле», – сказал Ловчев.

«Спартак» купил Дуарте за 4 млн евро в январе 2023 года.

Он провел в этом сезоне РПЛ 17 матчей, не отметившись результативными действиями.

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