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  • Ловчев назвал главное разочарование года – это игрок «Спартака»

Ловчев назвал главное разочарование года – это игрок «Спартака»

30 декабря 2023, 21:20
15

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев назвал Алексиса Дуарте разочарованием 2023 года.

«Защитник «Спартака» Дуарте разочаровал. Есть закон, если ты приезжаешь в другую страну, ты должен играть на две головы сильнее. Почему они у нас здесь появляются и задерживаются? Его место должен занимать российский футболист. И это будет значительно дешевле», – сказал Ловчев.

  • «Спартак» купил Дуарте за 4 млн евро в январе 2023 года.
  • Он провел в этом сезоне РПЛ 17 матчей, не отметившись результативными действиями.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Дуарте Алексис Ловчев Евгений
Комментарии (15)
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ziborock
1703966292
Ловчев после того как на Матч ТВ потусил, заразился там от лазурных олигофренов зенитом головного мозга.
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Вомбат
1703968989
Главное разочарование года - это без вариантов Ренан. А Дуарте в этом сезоне, наоборот, здорово прибавил. И вполне закономерно вытеснил из основы Джикию.
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aurora5858
1703970542
А расчет показателей полезности у Дуарте он лучший в Спартаке .
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alefreddy
1703971316
не туда он смотрит Дуарте не худший Чернов слабее Джикия сдал а Рябчук и вовсе никакой
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SLADE2019
1704005335
Да, несомненно, Дуарте далеко не самый худший в Спартаке. И это печально. Систематически центр трещит. А от Дуарте видимо Ловчев чего то ждал, раз он главное разочарование для него. Хотя чего ждать от среднего игрока?
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FCSpartakM
1704006528
Ну Ловчев походу как черданец уже забил смотреть матчи. По этому сезону Дуарте явно подтянулся. Уж точно не слабее Чернова и маслова
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ScarlettOgusania
1704010781
чтобы не разочаровываться не надо очаровываться или, как говорило главное "очарование-2012" - "ваши ожидания, ваши проблемы")
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k611
1704011052
Сейчас он выглядит явно не самым слабым звеном в обороне. Ловчев по инерции на него наговаривает. Другое дело что оборона Спартака вцелом играет не особо надёжно.
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шахта Заполярная
1704018638
ВСЕХ СПАРТАКОВЦЕВ И БОЛЕЛ ДРУГИХ КЛУБОВ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ. Главное разочарование года это ты сам Ловчев и Мостовой
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zigbert
1704033800
Критиковать Спартак Ловчев умеет. Но вот глубоко вникнуть в ситуацию у него получается не всегда. Идеальной игру Дуарте конечно не назовешь но он значительно улучшил свои показатели за последнее время.
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