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    • Ловчев назвал главное разочарование года – это игрок «Спартака»

    Ловчев назвал главное разочарование года – это игрок «Спартака»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев назвал Алексиса Дуарте разочарованием 2023 года.

    «Защитник «Спартака» Дуарте разочаровал. Есть закон, если ты приезжаешь в другую страну, ты должен играть на две головы сильнее. Почему они у нас здесь появляются и задерживаются? Его место должен занимать российский футболист. И это будет значительно дешевле», – сказал Ловчев.

    • «Спартак» купил Дуарте за 4 млн евро в январе 2023 года.
    • Он провел в этом сезоне РПЛ 17 матчей, не отметившись результативными действиями.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.12.2023 21:20
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    Комментарии (17)
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    alefreddy
    1703971316
    не туда он смотрит Дуарте не худший Чернов слабее Джикия сдал а Рябчук и вовсе никакой
    Ответить
    JIEGEHDA
    1703996623
    Разочарование он был до конца лета . Но не после. Играет стабильно в основе . Ошибки есть. А у кого нет?? Тот же супер пупер Бабич так же две ошибки в одном матче удаление ещё пенальти. С кем не бывает. Но по игре никак не назвать худшим из Спартаке.( Не в обиду сейчас реально серьезно говорю) но в Спартаке сейчас так много разочарований , что Дуарте одно из , а не главное разочарование сезона . Чистяков и Ренан так же слабые с лета.это так к примеру )
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    Сергей-Горовой-google
    1703997936
    главный тролль по Спартаку - бывший динамовец и крыльясоветовец - е.ловчев,хе-хе.
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    SLADE2019
    1704005335
    Да, несомненно, Дуарте далеко не самый худший в Спартаке. И это печально. Систематически центр трещит. А от Дуарте видимо Ловчев чего то ждал, раз он главное разочарование для него. Хотя чего ждать от среднего игрока?
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    FCSpartakM
    1704006528
    Ну Ловчев походу как черданец уже забил смотреть матчи. По этому сезону Дуарте явно подтянулся. Уж точно не слабее Чернова и маслова
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    ScarlettOgusania
    1704010781
    чтобы не разочаровываться не надо очаровываться или, как говорило главное "очарование-2012" - "ваши ожидания, ваши проблемы")
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    k611
    1704011052
    Сейчас он выглядит явно не самым слабым звеном в обороне. Ловчев по инерции на него наговаривает. Другое дело что оборона Спартака вцелом играет не особо надёжно.
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    шахта Заполярная
    1704018638
    ВСЕХ СПАРТАКОВЦЕВ И БОЛЕЛ ДРУГИХ КЛУБОВ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ. Главное разочарование года это ты сам Ловчев и Мостовой
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    slavutiq70
    1704021900
    Ну на счёт дешевле . бред полный . убери легов цены на наших задерут до небес . хотя они уже в небесах ...простой пример ситуация с яйцами ...был бы импорт . так бы не задрали цены ....
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    zigbert
    1704033800
    Критиковать Спартак Ловчев умеет. Но вот глубоко вникнуть в ситуацию у него получается не всегда. Идеальной игру Дуарте конечно не назовешь но он значительно улучшил свои показатели за последнее время.
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