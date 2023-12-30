Глушаков поделился планами на 2024-й год

Денис Глушаков рассказал о своих ожиданиях от следующего года.

– Чего ждете от 2024-го?

– Самое главное, чтобы было здоровье.

– А в футбольном плане?

– Хотелось бы провести хороший сезон. Пока не знаю, где и как. Но хотелось бы провести его.

Есть определенные цели, задачи. Как говорится: «Хлопни дверью красиво».