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    Глушаков поделился планами на 2024-й год

    Денис Глушаков рассказал о своих ожиданиях от следующего года.

    – Чего ждете от 2024-го?

    – Самое главное, чтобы было здоровье.

    – А в футбольном плане?

    – Хотелось бы провести хороший сезон. Пока не знаю, где и как. Но хотелось бы провести его.

    Есть определенные цели, задачи. Как говорится: «Хлопни дверью красиво».

    • Глушакову в январе исполнится 37 лет.
    • В середине сентября он присоединился к «Спартаку» из Костромы.
    • Полузащитник сделал 1 ассист в 6 матчах, но не помог команде избежать вылета из «золотой» группы Второй лиги.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    30.12.2023 16:52
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    Комментарии (1)
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    Napaleon Banapart
    1703947713
    Если дверью хлопнуть не получится хотя бы нассы в подъезде...
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