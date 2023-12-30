Глушаков поделился планами на 2024-й год

Денис Глушаков рассказал о своих ожиданиях от следующего года.
– Чего ждете от 2024-го?
– Самое главное, чтобы было здоровье.
– А в футбольном плане?
– Хотелось бы провести хороший сезон. Пока не знаю, где и как. Но хотелось бы провести его.
Есть определенные цели, задачи. Как говорится: «Хлопни дверью красиво».
- Глушакову в январе исполнится 37 лет.
- В середине сентября он присоединился к «Спартаку» из Костромы.
- Полузащитник сделал 1 ассист в 6 матчах, но не помог команде избежать вылета из «золотой» группы Второй лиги.
Источник: «РБ Спорт»