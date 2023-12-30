Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Шеффилд Юнайтед», 20-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 декабря 2023, в 18:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Манчестер Сити»: Мораес, Уокер, Аке, Гвардиол, Аканджи, Грилиш, Эрнандес, Силва, Луис, Фоден, Альварес.
Главный тренер: Пеп Гвардиола
«Шеффилд Юнайтед»: Фодерингэм, Болдок, Трасти, Робинсон, Лоу, Норвуд, Богл, Соуза, Арчер, Слиман, Брукс.
Главный тренер: Крис Уайлдер
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Шеффилд Юнайтед»
- Матч можно посмотреть на канале Setanta Sports 1.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»