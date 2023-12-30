Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • «Манчестер Сити» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз на матч 20 тура АПЛ, 30 декабря

    «Манчестер Сити» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз на матч 20 тура АПЛ, 30 декабря

    В субботу, 30 декабря, в рамках 20 тура АПЛ сыграют «Манчестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед». Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.

    «Манчестер Сити»

    Команда Хосепа Гвардиолы занимает 4 место в турнирной таблице, имея в своем активе 37 очков. Манчестерцы отстают от лидирующего «Ливерпуля» на пять баллов. Команда в 18 матчах чемпионата страны выиграла 11 встреч, 4 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения. Отметим, «Манчестер Сити» забил 43 гола и пропустил 21 мяч.

    «Шеффилд Юнайтед»

    Крис Уайлдер пока не может поднять команду с последнего, 20 места в турнирной таблице АПЛ. В 19 матчах «Шеффилд Юнайтед» набрал только 9 очков, выиграл 2 матча и 3 раза сыграл вничью. Потерпела команда 14 поражений. Забил «Шеффилд» 15 голов и пропустил 47 мячей.

    Личные встречи

    «Манчестер Сити» – «Шеффилд Юнайтед» в последних пяти очных встречах продемонстрировали следующие результаты:

    • 27.08.23 «Шеффилд Ютд» – «Ман Сити» 1:2;
    • 22.04.23 «Ман Сити» – «Шеффилд Ютд» 3:0;
    • 30.01.21 «Ман Сити» – «Шеффилд Ютд» 1:0;
    • 31.10.20 «Шеффилд Ютд» – «Ман Сити» 0:1;
    • 21.01.20 «Шеффилд Ютд» – «Ман Сити» 0:1;

    Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Шеффилд Юнайтед»

    В предстоящей встрече все очевидно, поэтому предположим, что «Манчестер Сити» выиграет этот матч всухую с комфортным для себя счетом. Наши варианты ставки:

    • победа «Манчестер Сити» (1.09),
    • обе забьют – нет (1.50),
    • тотал больше 2.5 (1.30).

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.12.2023 01:35
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+