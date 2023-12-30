В субботу, 30 декабря, в рамках 20 тура АПЛ сыграют «Манчестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед». Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.

«Манчестер Сити»

Команда Хосепа Гвардиолы занимает 4 место в турнирной таблице, имея в своем активе 37 очков. Манчестерцы отстают от лидирующего «Ливерпуля» на пять баллов. Команда в 18 матчах чемпионата страны выиграла 11 встреч, 4 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения. Отметим, «Манчестер Сити» забил 43 гола и пропустил 21 мяч.

«Шеффилд Юнайтед»

Крис Уайлдер пока не может поднять команду с последнего, 20 места в турнирной таблице АПЛ. В 19 матчах «Шеффилд Юнайтед» набрал только 9 очков, выиграл 2 матча и 3 раза сыграл вничью. Потерпела команда 14 поражений. Забил «Шеффилд» 15 голов и пропустил 47 мячей.

Личные встречи

«Манчестер Сити» – «Шеффилд Юнайтед» в последних пяти очных встречах продемонстрировали следующие результаты:

27.08.23 «Шеффилд Ютд» – «Ман Сити» 1:2;

22.04.23 «Ман Сити» – «Шеффилд Ютд» 3:0;

30.01.21 «Ман Сити» – «Шеффилд Ютд» 1:0;

31.10.20 «Шеффилд Ютд» – «Ман Сити» 0:1;

21.01.20 «Шеффилд Ютд» – «Ман Сити» 0:1;

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Шеффилд Юнайтед»

В предстоящей встрече все очевидно, поэтому предположим, что «Манчестер Сити» выиграет этот матч всухую с комфортным для себя счетом. Наши варианты ставки: