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    Смородская назвала главное разочарование 2023 года

    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что ее больше всего разочаровало в уходящем году.

    «Мне кажется, разочаровывающим событием является отсутствие российских команд в еврокубках. Не хватает нам этих соревнований.

    Надеюсь, скоро всe наладится и изменится», – заявила Смородская.

    • Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022-го.
    • Их возвращение в соревнования вероятно после окончания СВО.
    • На прошлой неделе РФС отказался уходить из УЕФА в Азию.

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    Источник: Legalbet

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    30.12.2023 00:53
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