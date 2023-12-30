Смородская назвала главное разочарование 2023 года

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что ее больше всего разочаровало в уходящем году.

«Мне кажется, разочаровывающим событием является отсутствие российских команд в еврокубках. Не хватает нам этих соревнований.

Надеюсь, скоро всe наладится и изменится», – заявила Смородская.