Смородская назвала главное разочарование 2023 года

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что ее больше всего разочаровало в уходящем году.
«Мне кажется, разочаровывающим событием является отсутствие российских команд в еврокубках. Не хватает нам этих соревнований.
Надеюсь, скоро всe наладится и изменится», – заявила Смородская.
- Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022-го.
- Их возвращение в соревнования вероятно после окончания СВО.
- На прошлой неделе РФС отказался уходить из УЕФА в Азию.
Источник: Legalbet