«Реал» ведет переговоры о переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Ультиматум мадридского клуба остается в силе – они хотят получить окончательный ответ до середины января.

У француза прямой контакт с президентом «Реала» Флорентино Пересом. В испанской команде все поддерживают возможное подписание 25-летнего форварда – и главный тренер Карло Анчелотти, и футболисты.

При этом «Реал» ухудшил финансовые условия для Мбаппе по сравнению с 2022 годом. На это повлияли последствия пандемии коронавируса и расходы на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу». Кроме того, в клубе не хотят, чтобы зарплата Килиана сильно превышала оклады нынешних игроков.