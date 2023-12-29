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    • «Реал» ухудшил финансовые условия для Мбаппе по сравнению с 2022 годом

    «Реал» ухудшил финансовые условия для Мбаппе по сравнению с 2022 годом

    «Реал» ведет переговоры о переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    Ультиматум мадридского клуба остается в силе – они хотят получить окончательный ответ до середины января.

    У француза прямой контакт с президентом «Реала» Флорентино Пересом. В испанской команде все поддерживают возможное подписание 25-летнего форварда – и главный тренер Карло Анчелотти, и футболисты.

    При этом «Реал» ухудшил финансовые условия для Мбаппе по сравнению с 2022 годом. На это повлияли последствия пандемии коронавируса и расходы на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу». Кроме того, в клубе не хотят, чтобы зарплата Килиана сильно превышала оклады нынешних игроков.

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    Источник: The Athletic

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    29.12.2023 23:07
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