Пиняев назвал самого великого спортсмена в истории

Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев объяснил, почему Лионель Месси является величайшим спортсменом.

«Самый великий человек в истории? Если выбирать из спортсменов, то Лионель Месси. Он очень сильно поменял индустрию и восприятие людьми футбола. Банальный ответ? Я футболист и банальный человек (смеется)», – сказал Пиняев.