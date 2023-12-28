Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Пиняев назвал самого великого спортсмена в истории

    Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев объяснил, почему Лионель Месси является величайшим спортсменом.

    «Самый великий человек в истории? Если выбирать из спортсменов, то Лионель Месси. Он очень сильно поменял индустрию и восприятие людьми футбола. Банальный ответ? Я футболист и банальный человек (смеется)», – сказал Пиняев.

    • Месси в прошлом году стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, а в этом в восьмой раз получил «Золотой мяч».
    • Пиняев в этом сезоне провел 25 матчей за «Локомотив», в которых забил 2 гола и отдал 5 передач.

    Новости по теме
    Команда мечты по версии ван Дейка
    Месси и Антонелла выложили фото после занятия в зале
    Роналду догнал Месси по количеству дублей 3
    Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:14
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Часто используемые:
    Эмоции:
    Популярные
    Новые
    Первые
    //cdn.bombardir.ru/images/ut_users/image/715f9ceeb196a9c0ed6e6725db5aaf45.jpg
    Дубина
    1703780539
    А Дзюба????
    Показать ответы
    ответить
    //cdn.bombardir.ru/images/ut_users/image/6b19f8e0a62286c289a56e1b5f6ab701.jpg
    Питерский князь
    1703781174
    Пиняев туповат, сразу видно.
    ответить
    //cdn.bombardir.ru/images/ut_users/image/c56782871eee1eda02258c583be1b0bb.jpg
    Алексей З
    1703782093
    Глупейший вопрос молодому парню. Ну и ответ подобающий.
    Показать ответы
    ответить
    //cdn.bombardir.ru/images/ut_users/image/6b19f8e0a62286c289a56e1b5f6ab701.jpg
    Питерский князь
    1703782602
    Ты бы сказал Зеленский. :)))
    ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+