Пиняев назвал самого великого спортсмена в истории

Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев объяснил, почему Лионель Месси является величайшим спортсменом.
«Самый великий человек в истории? Если выбирать из спортсменов, то Лионель Месси. Он очень сильно поменял индустрию и восприятие людьми футбола. Банальный ответ? Я футболист и банальный человек (смеется)», – сказал Пиняев.
- Месси в прошлом году стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, а в этом в восьмой раз получил «Золотой мяч».
- Пиняев в этом сезоне провел 25 матчей за «Локомотив», в которых забил 2 гола и отдал 5 передач.
Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»