Пиняев назвал самого великого спортсмена в истории

Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев объяснил, почему Лионель Месси является величайшим спортсменом.

«Самый великий человек в истории? Если выбирать из спортсменов, то Лионель Месси. Он очень сильно поменял индустрию и восприятие людьми футбола. Банальный ответ? Я футболист и банальный человек (смеется)», – сказал Пиняев.

Месси в прошлом году стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, а в этом в восьмой раз получил «Золотой мяч».

Пиняев в этом сезоне провел 25 матчей за «Локомотив», в которых забил 2 гола и отдал 5 передач.

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