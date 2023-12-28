Экс-тренер «Динамо» высказался по поводу продажи пива на стадионах

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал о своей позиции по поводу продажи пива на стадионах во время матчей.

«Пиво пьют не футболисты, а болельщики. Считаю, что надо разрешить пиво на стадионах для фанатов. Тем более люди покупают абонементы, они должны получать удовольствие от того, что они приходят на стадион. Пусть пьют пиво, это не означает, что все начнут драться стенка на стенку. Есть правоохранительные органы. Продажа пива на стадионах – это нормально. Везде продают, а у нас взяли и отменили», – сказал Силкин.