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    • Экс-тренер «Динамо» высказался по поводу продажи пива на стадионах

    Экс-тренер «Динамо» высказался по поводу продажи пива на стадионах

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал о своей позиции по поводу продажи пива на стадионах во время матчей.

    «Пиво пьют не футболисты, а болельщики. Считаю, что надо разрешить пиво на стадионах для фанатов. Тем более люди покупают абонементы, они должны получать удовольствие от того, что они приходят на стадион. Пусть пьют пиво, это не означает, что все начнут драться стенка на стенку. Есть правоохранительные органы. Продажа пива на стадионах – это нормально. Везде продают, а у нас взяли и отменили», – сказал Силкин.

    • Ранее президент РПЛ Александр Алаев выразил надежду, что до следующего сезона ситуацией с продажей пива на стадионах будет решено.
    • Глава лиги также отметил, что претензии по поводу возможного разрешения продажи высказывает Минздрав.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17657

      Алексей З 7 минут назад

      Не ту страну назвали Гондурасом !!!
      Пиво нельзя , Фан ИД , игры в -15 и метель , ну всё блдь для людей.
      Зачем вам футбол , вас ждут с радостью на сво.
      Вот это для людей !!!

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