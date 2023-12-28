Символическая сборная АПЛ 2023 года по версии ESPN

ESPN представил свою символическую сборную английской Премьер-лиги по итогам 2023 года.

Наибольшее представительство у «Манчестер Сити» и «Арсенала» – по три игрока.

Вратарь: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);

Защитники: Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Вильям Салиба («Арсенал»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Дэн Берн («Ньюкасл»);

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Арсенал»), Мартин Эдегор («Арсенал»);

Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»).