Калешин рассказал о своей поездке в Мариуполь

Главный тренер «Алании» Евгений Калешин ответил на вопросы о визите в Мариуполь вместе с Курбаном Бердыевым.

– Как родилась идея поездки? Как оказался в вашей компании Курбан Бердыев?

– Мы были там как представители Первой лиги. Уже с августа мы вели через тренеров и игроков сборы средств для компенсации затрат или нужд бригады футбольных фанатов «Эспаньола».

В общей сложности собрали около 2 миллионов рублей. Я был ответственный за эту сумму как доверенный представитель этой бригады через Андрея Соломатина.

Мы отвезли в Мариуполь новогодние подарки ребятам, витамины, яблоки, мандарины, хурму, колбасу, сладости, финансовую помощь. Не все тренеры из‑за отпуска смогли посетить, но нам с Курбаном Бердыевым удалось это сделать по приглашению.

– Что сейчас с Мариуполем?

– Сперва нас повезли на «Азовсталь». Там еще, кажется, до сих пор трупный запах, ни одного живого дерева. В центре уже восстанавливается театр, университет, школы, улицы оживают. Кафе открыты. Мирная жизнь возвращается. Некоторые районы с очень красивыми домами.

– С Соломатиным удалось пообщаться? Еще с кем‑то?

– Да. Нас встречала служба безопасности бригады. Нас возили в опорные пункты. Мы посетили почти все эти пункты, общались с командирами. Очень тяжелое послевкусие после такой поездки.

Осознание того, что мы не понимаем до конца, что происходит там. Там гибнут люди. Мы не смогли дождаться командира отряда. Он был занят. Но он постоянно на связи.

Ребята были благодарны, что мы приехали и общались с бойцами. Мы пожелали им всем остаться в живых.

– Каким вы видите 2024 год? Какие надежды?

– Надежда на то, что общество очнется, как говорил Сергей Федоров из ЦСКА. Там льется кровь, падают снаряды, а латте льется в городах наших. Мы не чувствуем причастности ко всему.

Но есть примеры, когда люди все бросают и идут помогать туда. Потому что там страдают русские, там их убивают. Там было очень страшно. Надеемся, что общество очнется и поймет все процессы, что там происходят.

От нас там понимания и поддержки требуют, не обязательно вставать под ружье. 2024 год должен быть связан с этим. Мы должны стать более вдумчивыми, духовными, правильными, сочувствующими тому, что там происходит.