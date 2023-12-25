Бердыев и Калешин посетили Мариуполь

Стало известно о визите в Мариуполь двух топ-тренеров из Первой лиги.

В город приехали Курбан Бердыев («Динамо Мх») и Евгений Калешин («Алания»).

Они побывали в гостях у бойцов батальона «Эспаньола», а также привезли подарки местным детям из футбольной школы.

Калешин примерил военную форму и попробовал себя в стрельбе.

Батальон «Эспаньола» состоит из футбольных фанатов.

В него входит бывший игрок сборной России Андрей Соломатин.

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