Бердыев и Калешин посетили Мариуполь

Стало известно о визите в Мариуполь двух топ-тренеров из Первой лиги.
В город приехали Курбан Бердыев («Динамо Мх») и Евгений Калешин («Алания»).
Они побывали в гостях у бойцов батальона «Эспаньола», а также привезли подарки местным детям из футбольной школы.
Калешин примерил военную форму и попробовал себя в стрельбе.
- Батальон «Эспаньола» состоит из футбольных фанатов.
- В него входит бывший игрок сборной России Андрей Соломатин.
Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток
Источник: телеграм-канал Сергея Ильева