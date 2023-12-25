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    Бердыев и Калешин посетили Мариуполь

    Стало известно о визите в Мариуполь двух топ-тренеров из Первой лиги.

    В город приехали Курбан Бердыев («Динамо Мх») и Евгений Калешин («Алания»).

    Они побывали в гостях у бойцов батальона «Эспаньола», а также привезли подарки местным детям из футбольной школы.

    Калешин примерил военную форму и попробовал себя в стрельбе.

    • Батальон «Эспаньола» состоит из футбольных фанатов.
    • В него входит бывший игрок сборной России Андрей Соломатин.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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    Сегодня, 20:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +871

      Октавиус 23 минуты назад

      нормально так Калешин буквально за месяц прошел путь от "борца с режимом" до посещения зоны СВО

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4105

      acor94 > Октавиус 49 секунд назад

      Это другой Калешин.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      PHILADELPHIA 005 34 минуты назад

      Уважение

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