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    • Черышев-старший выделил качества, в которых сын Денис ему уступает

    Черышев-старший выделил качества, в которых сын Денис ему уступает

    Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев сравнил себя как футболиста с сыном Денисом.

    – Как тогда можете сравнить себя и его? Кто лучше на футбольном поле?

    – Он техничнее, видение поля у него лучше. Я немножко другой. Мы точно разные футболисты. Поэтому говорить, кто лучше и хуже, наверное, неправильно. Я был более быстрым, более целенаправленным на ворота. Я видел цель – и бежал к ней. Денис немножко другой, более гибкий.

    Он играл нападающего в академии «Реала», до 16 лет был центрфорвардом. Вы же знаете, отец всегда скажет про своего сына, что он лучше по всем параметрам, но просто мы разные футболисты с разных позиций.

    Но у нас у обоих было и есть огромное желание расти и прогрессировать. Мы могли устроить настоящий фурор в одной команде. Он бы отдавал, а я бы убегал и забивал!

    • Черышев-младший в «Венеции» с сентября 2022 года.
    • В этом сезоне у Черышева 8 матчей.
    • Денис играл на чемпионате мира-2018.

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    Источник: Metaratings

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