Черышев-старший выделил качества, в которых сын Денис ему уступает

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев сравнил себя как футболиста с сыном Денисом.

– Как тогда можете сравнить себя и его? Кто лучше на футбольном поле?

– Он техничнее, видение поля у него лучше. Я немножко другой. Мы точно разные футболисты. Поэтому говорить, кто лучше и хуже, наверное, неправильно. Я был более быстрым, более целенаправленным на ворота. Я видел цель – и бежал к ней. Денис немножко другой, более гибкий.

Он играл нападающего в академии «Реала», до 16 лет был центрфорвардом. Вы же знаете, отец всегда скажет про своего сына, что он лучше по всем параметрам, но просто мы разные футболисты с разных позиций.

Но у нас у обоих было и есть огромное желание расти и прогрессировать. Мы могли устроить настоящий фурор в одной команде. Он бы отдавал, а я бы убегал и забивал!