Головин назвал условия для перехода в другой европейский клуб

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин порассуждал о том, как может развиваться его карьера в Европе.

«Каким я вижу свое будущее? Честно, вообще не смотрю туда. Мое будущее – максимум следующая игра. А по поводу интереса «Боруссии» – это все было, это все правда. По поводу «Ньюкасла» первый раз слышу. Если какой-то супертоповый клуб позовет, то я 100% готов пойти. Опять же, если это устроит клуб, так как я не знаю, сколько попросит «Монако». А так, если какой-то большой клуб и реальное повышение, я готов попробовать себя», – сказал Головин.