Головин назвал условия для перехода в другой европейский клуб

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин порассуждал о том, как может развиваться его карьера в Европе.
«Каким я вижу свое будущее? Честно, вообще не смотрю туда. Мое будущее – максимум следующая игра. А по поводу интереса «Боруссии» – это все было, это все правда. По поводу «Ньюкасла» первый раз слышу. Если какой-то супертоповый клуб позовет, то я 100% готов пойти. Опять же, если это устроит клуб, так как я не знаю, сколько попросит «Монако». А так, если какой-то большой клуб и реальное повышение, я готов попробовать себя», – сказал Головин.
- Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года.
- В нынешнем сезоне Головин принял участие в 15 матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив 5 голов и 2 результативные передачи.
Источник: YouTube-канал Nobel