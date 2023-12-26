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    • Головин назвал условия для перехода в другой европейский клуб

    Головин назвал условия для перехода в другой европейский клуб

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин порассуждал о том, как может развиваться его карьера в Европе.

    «Каким я вижу свое будущее? Честно, вообще не смотрю туда. Мое будущее – максимум следующая игра. А по поводу интереса «Боруссии» – это вск было, это вск правда. По поводу «Ньюкасла» первый раз слышу. Если какой-то супертоповый клуб позовет, то я 100% готов пойти. Опять же, если это устроит клуб, так как я не знаю, сколько попросит «Монако». А так, если какой-то большой клуб и реально прям реальное повышение, я готов попробовать себя», – сказал Головин.

    • Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года.
    • В нынешнем сезоне Головин принял участие в 15 матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив 5 голов и 2 результативные передачи.

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    Источник: YouTube-канал Nobel

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