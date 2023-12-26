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    • Экс-тренер ЦСКА назвал игрока, который сейчас определяет игру команды

    Экс-тренер ЦСКА назвал игрока, который сейчас определяет игру команды

    Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов выделил футболиста, который удивил его в 2023 году.

    – Файзуллаев – открытие года. Все сомнительно относились к этому трансферу, потому что Аббосбек не такой высокий, не очень сильный. Оказалось, что это тот футболист, который определяет игру ЦСКА.

    – Файзуллаев станет основополагающим игроком ЦСКА?

    – Хотелось бы. Осталось дождаться стабильности от Аббоса.

    • В первой части сезона-2023/2024 Файзуллаев провел за ЦСКА 18 матчей, забил 2 мяча и отдал 9 результативных передач.
    • Файзуллаев перешел в ЦСКА в августе 2023 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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