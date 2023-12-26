Экс-тренер ЦСКА назвал игрока, который сейчас определяет игру команды

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов выделил футболиста, который удивил его в 2023 году.
– Файзуллаев – открытие года. Все сомнительно относились к этому трансферу, потому что Аббосбек не такой высокий, не очень сильный. Оказалось, что это тот футболист, который определяет игру ЦСКА.
– Файзуллаев станет основополагающим игроком ЦСКА?
– Хотелось бы. Осталось дождаться стабильности от Аббоса.
- В первой части сезона-2023/2024 Файзуллаев провел за ЦСКА 18 матчей, забил 2 мяча и отдал 9 результативных передач.
- Файзуллаев перешел в ЦСКА в августе 2023 года.
Источник: «РБ Спорт»