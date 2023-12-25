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    • Губерниев отреагировал на исполнение Дзюбой зенитовской песни

    Губерниев отреагировал на исполнение Дзюбой зенитовской песни

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал о своем отношении к тому, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба спел песню про «Зенит».

    «Спел и спел. Может быть, ему нравится группа «Ленинград». Не вижу никакого криминала. Теперь нельзя петь вообще никакие песни, например, про «Спартак» или «Зенит»?

    Это личное дело Дзюбы, какие песни ему исполнять на дне рождения жены. Не думаю, что надо сильно обращать на это внимание. Хочет – поет, хочет – не поет», – заявил Губерниев.

    • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
    • Он провел 249 матчей, забил 108 голов и сделал 70 ассистов.
    • С петербургской командой нападающий выиграл 10 трофеев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7145

      Питерский князь 39 минут назад

      На дне рождении жены, главное ему, не дрочить в телефон для другой девушки!
      :)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1538

      Номэд 1 час назад

      "Раз, два, три - зенитушка соси." Вот настоящая их песенка.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2680

      Айболид > Номэд 42 минуты назад

      "Я никогда не устану повторять ..... " Хитяра в России на все времена .

      0
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