Губерниев отреагировал на исполнение Дзюбой зенитовской песни

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал о своем отношении к тому, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба спел песню про «Зенит».

«Спел и спел. Может быть, ему нравится группа «Ленинград». Не вижу никакого криминала. Теперь нельзя петь вообще никакие песни, например, про «Спартак» или «Зенит»?

Это личное дело Дзюбы, какие песни ему исполнять на дне рождения жены. Не думаю, что надо сильно обращать на это внимание. Хочет – поет, хочет – не поет», – заявил Губерниев.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.

Он провел 249 матчей, забил 108 голов и сделал 70 ассистов.

С петербургской командой нападающий выиграл 10 трофеев.

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