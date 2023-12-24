Экс-тренер «Зенита» – о составе команды: «Бразильская колония, я устал от этого!»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела недоволен критериями формирования состава петербургской команды.
«Зенит» должен проснуться в 2024 году и начать давать шанс молодым российским игрокам. Иначе получается, что «Зенит» – бразильская колония, я устал от этого!
Мне это безумно не нравится, желаю клубу избавиться от них», – сказал Петржела.
- «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.
- Петербуржцы набрали 36 очков в 18 турах.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 2 балла.
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Источник: «РБ Спорт»