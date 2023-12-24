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    • В «Оренбурге» отреагировали на сведения о переходе полузащитника команды в «Интер» Месси

    В «Оренбурге» отреагировали на сведения о переходе полузащитника команды в «Интер» Месси

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал информацию об интересе «Интер Майами» к аргентинскому полузащитнику Габриэлю Флорентину.

    «Пока к нам никто не обращался по трансферу Флорентина. Готовы ли рассмотреть предложения? Будут предложения – будем думать. Но пока ничего не было, мы не обсуждали», – сказал Андреев.

    • За «Интер Майами» выступает восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси.
    • Контракт Флорентина с «Оренбургом» действителен до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне в активе 24-летнего футболиста 17 матчей во всех турнирах и 2 забитых гола.

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    Источник: Metaratings.ru

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