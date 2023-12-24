В «Оренбурге» отреагировали на сведения о переходе полузащитника команды в «Интер» Месси

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал информацию об интересе «Интер Майами» к аргентинскому полузащитнику Габриэлю Флорентину.
«Пока к нам никто не обращался по трансферу Флорентина. Готовы ли рассмотреть предложения? Будут предложения – будем думать. Но пока ничего не было, мы не обсуждали», – сказал Андреев.
- За «Интер Майами» выступает восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси.
- Контракт Флорентина с «Оренбургом» действителен до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне в активе 24-летнего футболиста 17 матчей во всех турнирах и 2 забитых гола.
Источник: Metaratings.ru