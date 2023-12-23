Примера. «Атлетико» в меньшинстве победил команду своего бывшего тренера (1:0)

«Атлетико» в перенесенном матче 4-го тура Примеры победил дома «Севилью». Хватило гола Маркоса Льоренте.

С 70-й минуты мадридцы были в меньшинстве после удаления Джаглара Сеюнджу.

Для главного тренера «Севильи» Кике Санчеса Флореса это был дебютный матч в клубе. Ранее он тренировал «Атлетико».

«Атлетико» поднялся на третье место, опередив «Барселону». «Севилья» идет 15-й.

Испания. Примера. 4-й тур

Атлетико – Севилья – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Льоренте, 47.

Удаления: Сеюнджу, 70 – нет.

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