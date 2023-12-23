«Наполи» объявил о продлении контракта с самым дорогим игроком команды

«Наполи» заключил новое соглашение с нападающим Виктором Осимхеном.

Стороны продлили контракт до 30 июня 2026 года.

Предыдущий договор между игроком и клубом истекал летом 2025-го.

По информации Фабрицио Романо, в новом контракте прописана сумма отступных – около 130 миллионов евро.

Осимхен в «Наполи» с 2020 года.

Его статистика: 118 матчей, 67 голов, 17 ассистов.

24-летний нигериец – самый дорогой футболист в составе неаполитанцев (110 млн евро).

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