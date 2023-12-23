В украинской «Оболони» отреагировали на новость о групповой повестке игрокам в военкомат

«Оболонь» опубликовала официальное заявление в связи с информацией о возможной мобилизации футболистов.
Сообщалось, что в клуб УПЛ пришли повестки в армию на 25 человек.
«Информация, распространившаяся в публичной плоскости о том, что в «Оболонь» поступила групповая повестка на 25 человек не соответствует действительности. Сообщаем о том, что сейчас ни одному из игроков команды не поступали повестки.
В настоящее время происходит сверка военно-учетных данных военнообязанных работников, призывников и резервистов. ФК «Оболонь» имеет статус критически важного предприятия для функционирования экономики и военнообязанные футболисты клуба получили бронирование на период мобилизации«, – сообщили в клубе.
- «Оболонь» идет в УПЛ на 13-м месте.
- Киевляне в 2023 году поднялись в лигу.
- Сезон УПЛ возобновится в феврале.
Источник: «Р-Спорт»