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  • В украинской «Оболони» отреагировали на новость о групповой повестке игрокам в военкомат

В украинской «Оболони» отреагировали на новость о групповой повестке игрокам в военкомат

23 декабря 2023, 12:48
3

«Оболонь» опубликовала официальное заявление в связи с информацией о возможной мобилизации футболистов.

Сообщалось, что в клуб УПЛ пришли повестки в армию на 25 человек.

«Информация, распространившаяся в публичной плоскости о том, что в «Оболонь» поступила групповая повестка на 25 человек не соответствует действительности. Сообщаем о том, что сейчас ни одному из игроков команды не поступали повестки.

В настоящее время происходит сверка военно-учетных данных военнообязанных работников, призывников и резервистов. ФК «Оболонь» имеет статус критически важного предприятия для функционирования экономики и военнообязанные футболисты клуба получили бронирование на период мобилизации«, – сообщили в клубе.

  • «Оболонь» идет в УПЛ на 13-м месте.
  • Киевляне в 2023 году поднялись в лигу.
  • Сезон УПЛ возобновится в феврале.

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Источник: «Р-Спорт»
Украина. Премьер-лига Оболонь
Комментарии (3)
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ilichkadr
1703327790
Наивные ребята. Сверка военно-учетных данных военнообязанных работников, призывников и резервистов это обычная замануха и, как правило, заканчивается призывом.
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MaxRnD
1703330051
(с) ФК «Оболонь» имеет статус критически важного предприятия для функционирования экономики Для банановой республики 404, ФК «Оболонь» - это как аналог Уралвагонзавода и Норникеля ?
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