Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • В украинской «Оболони» отреагировали на новость о групповой повестке игрокам в военкомат

    В украинской «Оболони» отреагировали на новость о групповой повестке игрокам в военкомат

    «Оболонь» опубликовала официальное заявление в связи с информацией о возможной мобилизации футболистов.

    Сообщалось, что в клуб УПЛ пришли повестки в армию на 25 человек.

    «Информация, распространившаяся в публичной плоскости о том, что в «Оболонь» поступила групповая повестка на 25 человек не соответствует действительности. Сообщаем о том, что сейчас ни одному из игроков команды не поступали повестки.

    В настоящее время происходит сверка военно-учетных данных военнообязанных работников, призывников и резервистов. ФК «Оболонь» имеет статус критически важного предприятия для функционирования экономики и военнообязанные футболисты клуба получили бронирование на период мобилизации«, – сообщили в клубе.

    • «Оболонь» идет в УПЛ на 13-м месте.
    • Киевляне в 2023 году поднялись в лигу.
    • Сезон УПЛ возобновится в феврале.

    Новости по теме
    В клуб УПЛ пришли повестки в армию на 25 человек 9
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:48
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +59650

      MaxRnD 10 минут назад

      (с) ФК «Оболонь» имеет статус критически важного предприятия для функционирования экономики

      Для банановой республики 404, ФК «Оболонь» - это как аналог Уралвагонзавода и Норникеля ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20992

      ilichkadr 48 минут назад

      Наивные ребята. Сверка военно-учетных данных военнообязанных работников, призывников и резервистов это обычная замануха и, как правило, заканчивается призывом.

      2
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+