В украинской «Оболони» отреагировали на новость о групповой повестке игрокам в военкомат

«Оболонь» опубликовала официальное заявление в связи с информацией о возможной мобилизации футболистов.

Сообщалось, что в клуб УПЛ пришли повестки в армию на 25 человек.

«Информация, распространившаяся в публичной плоскости о том, что в «Оболонь» поступила групповая повестка на 25 человек не соответствует действительности. Сообщаем о том, что сейчас ни одному из игроков команды не поступали повестки.

В настоящее время происходит сверка военно-учетных данных военнообязанных работников, призывников и резервистов. ФК «Оболонь» имеет статус критически важного предприятия для функционирования экономики и военнообязанные футболисты клуба получили бронирование на период мобилизации«, – сообщили в клубе.