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    • Смородская назвала два клуба РПЛ, которые могут попасть в Суперлигу

    Смородская назвала два клуба РПЛ, которые могут попасть в Суперлигу

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что клубы РПЛ могли бы оказаться в Суперлиге.

    «Сейчас, когда отстранены от всего, конечно, российские клубы не будут в Суперлиге. Но позже я вполне себе это представляю. Сейчас многие клубы не захотят играть с российскими командами из-за их позиции относительно СВО.

    «Зенит» точно мог бы участвовать, «Краснодар». Есть клубы, которые могут туда попасть», – сказала Смородская.

    • Суперлига может запуститься через 2 года.
    • Накануне Европейский суд назвал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке Суперлиги.
    • Один из инициаторов турнира – президент «Реала» Флорентино Перес.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 08:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20984

      ilichkadr 17 минут назад

      И что там делать Зениту, Краснодару.....?

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