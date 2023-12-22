Смородская назвала два клуба РПЛ, которые могут попасть в Суперлигу

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что клубы РПЛ могли бы оказаться в Суперлиге.

«Сейчас, когда отстранены от всего, конечно, российские клубы не будут в Суперлиге. Но позже я вполне себе это представляю. Сейчас многие клубы не захотят играть с российскими командами из-за их позиции относительно СВО.

«Зенит» точно мог бы участвовать, «Краснодар». Есть клубы, которые могут туда попасть», – сказала Смородская.